Moet Stranger Things een personage killen?

Dé vraag bij de release van het tweede deel van seizoen 4: heeft Stranger Things te veel personages? ‘Er komen enkele sterfgevallen aan.’

Slechts twee afleveringen heeft Stranger Things nog achter de hand in het tweede volume van seizoen 4, dat komende week door Netflix gelost wordt. Al dient daar meteen bij gezegd dat je die laatste episode, met een running time van de volle twee en een half uur, nauwelijks nog een aflevering kunt noemen. Alles aan Stranger Things was supersized dit seizoen: de speelduur, het budget, de omvang – en nu dus ook de grande finale.

Het was een dure gok van bedenkers Matt en Ross Duffer om een XXL-seizoen te maken, na een derde reeks die net wat richting en doorleefdheid miste. Maar: het is goed uitgedraaid. Eindelijk was er met Vecna opnieuw een slechterik om bang van te zijn. Eindelijk werkte de plot weer ergens naartoe. Eindelijk wist de reeks nog eens een groots emotioneel tv-moment af te leveren: de vierde aflevering, waarin Max in handen van Vecna valt, hoorde bij het beste wat Stranger Things al te bieden had. Er is een reden waarom Kate Bush na veertig jaar haar eerste Amerikaanse nummer één scoorde (en dezer dagen naar schatting 250.000 dollar per week aan streaminginkomsten opstrijkt voor Running Up That Hill).

Ik vrees dat de Duffer Brothers overgevoelige Sally’s zijn die niemand durven te vermoorden’, lacht Millie Bobby Brown. Ze heeft een punt.

Stranger Things werkt als blockbuster-tv. Misschien daarom dat de offers die de Duffer Brothers moesten brengen ook iets makkelijker passeerden. De structuur van het seizoen, met geen enkele aflevering die onder het uur bleef, werkte niet helemaal. (We vermoeden dat we niet de enigen zijn die geen volledige afleveringen meer keken, maar naar eigen aanvoelen op stop en play drukten.) Met het vijfde en laatste seizoen in zicht voelde je dat Stranger Things héél veel plot erdoor moet jagen om iedereen op de juiste plek op het speelbord te krijgen.

Maar de grootste bezorgdheid situeert zich elders. Met Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Jonathan, Jim, Robin, Steve en Joyce zat Stranger Things al aan twaalf hoofdpersonages. Met Murray, Peter en Eddie kwamen er daar nog eens drie bij – en dan negeren we zelfs fan favorites als Suzie en Erica. Dat zijn heel veel personages om zinvol bezig te houden. Stranger Things was in zijn vierde seizoen niet bepaald subtiel in zijn oplossing voor dat probleem. Joyce werd naar Siberië verbannen, waar ze de plot al zeven afleveringen lijdzaam ondergaat, terwijl Mike, Will en Jonathan 4800 kilometer mochten rijden om een adres op het internet op te zoeken. Dat heet: op de spreekwoordelijke bank gezet worden.

Je zag het ook in de hele, hele kleine dingen. Zoals: die keer dat iedereen Wills verjaardag vergat. In de vierde aflevering kwam de datum 22 maart nadrukkelijk in beeld, merkten fans op Reddit op. Dat is de dag waarop Will verjaart, zoals in het derde seizoen werd vermeld. Alleen: niemand in de reeks, inclusief Will, die daaraan had gedacht. Achteraf gaven de Duffer Brothers toe dat ze die datum simpelweg uit het oog waren verloren. Het is een nerdy detail, maar het zegt iets als de Duffer Brothers, obsessief bezig met nerdy details, je fictieve verjaardag vergeten.

Na de mid-seizoensfinale was het dan ook een hot topic: heeft Stranger Things simpelweg te veel personages? ‘Ik snap wat je bedoelt’, antwoordde Charlie Heaton, toen hem gevraagd werd of Jonathan, zijn personage, naar de zijlijn was gehaald. ‘We moeten de mindset hebben van Game of Thrones’, zei Millie Bobby Brown lachend. ‘Breng mij om! Maar ik vrees dat de Duffer Brothers overgevoelige Sally’s zijn die niemand durven te vermoorden.’

Ze heeft een punt. Het enige hoofdpersonage dat de Duffer Brothers al lieten sterven, Jim Hopper, bleek het aan de start van dit seizoen dan toch miraculeus overleefd te hebben. Over de dood van nevenpersonages als Barb, Bob en Chrissy hebben ze al uitvoerig hun spijt betuigd. George R.R. Martins zijn Matt en Ross Duffer hoegenaamd niet. De vraag is of daar in seizoen 4 volume 2 verandering in gaat komen. De hints zijn er alvast. ‘Fans moeten zich in de laatste twee afleveringen zorgen maken’, vertelden de Duffer Brothers al. ‘Over iederéén.’ ‘Er komen enkele sterfgevallen aan’, zo lichtte Noah Schnapp, die Will speelt, een tipje van de sluier. ‘Ik ga niet zeggen wie, maar het lijkt me logisch dat er iemand gaat sterven.’

Of het meer is dan promopraat zal moeten blijken, maar onder fans wordt er al duchtig gespeculeerd over wie er straks het loodje legt. Vooral de naam van Steve wordt daarbij naar voren geschoven. Werd als enige gebeten door een demogorgonvleermuis in de Upside Down. Stond in het eerste seizoen oorspronkelijk op de dodenlijst van de Duffers. Lijkt het soort jongen dat zichzelf op dramatische wijze zou kunnen opofferen. Plus: zijn character arc, van pestkop naar iedereens favoriete babysitter, lijkt ondertussen afgerond. Andere kanshebbers: Nancy (de laatste prooi van Vecna), Max (getuige de teasertrailer van volume 2) en Mike (wiens dood een katalysator voor Elevens krachten zou kunnen zijn).

Al is er ook nog een tweede optie: tijdreizen. Oftewel het handige scenariële trucje waarmee Avengers zijn wildgroei aan superhelden wiedde in de build-up naar Endgame. De ene helft verdween na Thanos’ vingerknip, de andere helft ging vervolgens terug in de tijd om hen te redden. Het is niet ondenkbaar dat Stranger Things ook in die richting aan het denken is. Getuige de voorbije seizoenshelft zijn de Duffers aan het hinten dat tijd in de finale wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen. Niet alleen door de vele tikkende klokken, maar ook al omdat er nog altijd dat onopgehelderde mysterie is waarom de Upside Down is blijven steken in 1983.

En dan is er nog die ándere reden. De Duffer Brothers hebben al een ode gebracht aan zowat elke film van de jaren tachtig, van The Goonies en E.T. over Fast Times at Ridgemont High en The Fly tot Nightmare on Elm Street, The Thing en Aliens.

Het kan niet dat ze Back to the Future niet gezien hebben.