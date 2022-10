Is bij deze gediskwalificeerd voor Ugly Belgian Websites: Frank Deboosere

Met de wedstrijd Ugly Belgian Websites gaat Hannes Coudenys, de man achter Ugly Belgian Houses, samen met it-bedrijf Combell op zoek naar de lelijkste website van het land. Kleine spoiler: Frank Deboosere mag op zijn twee oren slapen.

Even genoeg lelijke Belgische huizen gezien?

Hannes Coudenys: Doorgaans ga ik inderdaad op zoek naar bedenkelijke architectuur, maar eigenlijk zou ik mezelf een specialist in lelijke dingen tout court durven te noemen. (lacht) Toen Combell me contacteerde, was ik dan ook meteen enthousiast: ik weet hoeveel lelijke websites er bestaan. De honderden inzendingen bevestigen dat alleen maar.

Hoe gaat de wedstrijd concreet in zijn werk?

Coudenys: Iedereen kan lelijke websites nomineren. Daarna kiest de vijfkoppige vakjury, bestaande uit ikzelf, illustratrice Eva Mouton, kunstenares Joëlle Dubois, techblogger Herman Maes en webdesigner Michiel Van de Veire er één winnaar uit. Dat wordt een zware bevalling, want ‘lelijk’ is natuurlijk een subjectief begrip. Het Belgisch Staatsblad wordt bijvoorbeeld vaak genomineerd, maar eigenlijk is die aesthetic weer hip aan het worden. Zelfs Comic Sans is zo onnozel dat het intussen cult is.

Mijn motto is: liever lelijk dan saai. Ik hoop dat we die boodschap ook een beetje uitdragen met Ugly Belgian Websites.

Hoe ziet een lelijke website er volgens jou dan wél uit?

Coudenys: Er zijn een aantal clichés die vaak terugkomen. Gigantische logo’s. Schreeuwerige kleuren. Foto’s die naar alle kanten vliegen. Verouderde of slecht leesbare lettertypes. Irritante geluidjes. Gifs. Pop-ups. Al dan niet werkende links met een blauwe lijn onder. Meestal gaat het om kleine zelfstandigen of hobbyclubs die in de jaren negentig investeerden in een website, maar er sindsdien nooit meer iets aan veranderd hebben.

De winnende website krijgt een volledige make-over. Wat als de Comic Sans van Eddy Kipcorn een weloverwogen esthetische keuze blijkt of Sjamaan Rudy weigert om zijn vogelgeluidjes te schrappen?

Coudenys: Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen blij zijn met een gratis redesign. Zo ben ik bijvoorbeeld langsgegaan bij charmezanger Michael Lanzo, die aanvankelijk schrok van zijn nominatie, maar uiteindelijk toegaf dat hij wel een betere website kan gebruiken. Ik overweeg zelfs mijn eigen website te nomineren. (lacht)

De nominatie van Frank Debooseres website zorgt dan weer voor enige controverse. ‘Geef de man wat lof, hij is een nationale trots’, klonk het strijdvaardig op Reddit.

Coudenys: Franks website is blijven steken in de nineties, maar ik denk dat hij er zelf perfect tevreden mee is. En ik moet toegeven: het is tenminste overzichtelijk. (denkt na) Van Frank blijf je inderdaad beter af, dus bij deze wordt zijn website gediskwalificeerd.

Ugly Belgian Websites heet een hommage aan de lelijke website te zijn. Is het dan niet jammer dat jullie de lelijkste website minder lelijk maken?

Coudenys: Geloof me, er zullen nog genoeg lelijke websites overblijven. (lacht) Maar je hebt een punt: zulke websites maken het internet alleen maar leuker. Ik ben destijds met Ugly Belgian Houses begonnen omdat ik me dood ergerde aan al die lelijkheid, maar door de mensen achter de huizen te ontmoeten, ben ik er helemaal anders naar gaan kijken. Mijn motto is nu: liever lelijk dan saai. Ik hoop dat we die boodschap ook een beetje uitdragen met Ugly Belgian Websites. Durf je eigen ding te doen, trek het je allemaal niet te hard aan en als je maar lang genoeg wacht, ben je per ongeluk weer hip. (lacht)