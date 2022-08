Leeftijd 32

Locatie Japan

Instagram @ichikoaoba

In het kort Singer-songwriter. Maakt wholesome folk. Voor Studio Ghibli-fans.

In het lang De muziek van Ichiko Aoba klinkt een beetje alsof je op een wolkje door de hemel zweeft terwijl je mama zachtjes slaapliedjes in je oor neuriet. Of als een niet-irritante meditatie-cd. Zelfs op wie geen woord Japans begrijpt, heeft de singer-songwriter en multi-instrumentalist een geruststellend effect. Ze specialiseert zich in betoverende folk en serene ambient met fluisterachtige zang, schrijft haar nummers meestal in het pikkedonker, laat zich inspireren door rijstballen, haar dromen, Disney en Studio Ghibli en geeft al eens een akoestisch openluchtconcert zittend op een rots. Ichiko Aoba heeft, allicht per ongeluk, van wholesomeness haar shtick gemaakt.

Precies waar de wereld nood aan heeft, zo blijkt. In Japan verwierf ze in 2010, op haar negentiende, al enige faam met haar debuutplaat Kamisori otome. Sindsdien heeft ze al een aardig oeuvre bij elkaar gemusiceerd, muziek voor enkele theatervoorstellingen gemaakt en de soundtrack van The Legend of Zelda voor Nintendo Switch verzorgd. Maar haar internationale doorbraak kwam er pas echt in 2020 met het felgeprezen Windswept Adan, haar zevende album en de soundtrack van een denkbeeldige film over een meisje dat naar een eiland zonder woorden wordt gestuurd. De Botanique zal nog nooit zo feeëriek geoogd hebben.

Een willekeurige quote ‘Wanneer ik niet weet of ik slaap of wakker ben, is dat meestal een teken dat ik op de goede weg ben.’

In concert: op 4/9 in de Botanique, Brussel.