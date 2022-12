Harry/Harry

Niemand had een wisselvalliger jaar dan Harry Styles.

In de muziekwereld, het terrein dat hij als zijn broekzak kent, liep alles dit jaar van een leien dakje voor de voormalige One Direction-ster Harry Styles. Zijn nieuwe album Harry’s House kon zowel fans als critici kon bekoren. Hij trok van de ene naar de andere uitverkochte arena. En voor zijn passage in het festivalpark van Werchter volgend jaar waren na amper twee uur al geen tickets mee. Op Spotify was zijn monsterhit As It Was de meest gestreamde song van het jaar. Qua albums moest Harry’s House enkel onderdoen voor Un verano sin ti van Bad Bunny. De Grammy’s eerden Styles met zes nominaties. (Op 6 februari weten we hoeveel hij er daarvan weet te verzilveren.)

Een onwaarschijnlijk succesjaar dus voor Styles, ware het niet dat hij ook probeerde te acteren. De popster speelde eerder al enkele bijrolletjes (in Dunkirk en Eternals), maar in 2022 scoorde hij zijn eerste grote rollen. Daar liet hij een minder keurige kant van zichzelf zien – en dan hebben we het niet enkel over zijn fysieke transformatie in de tweede helft van Don’t Worry Darling, de dystopische thriller van zijn ondertussen ex-vriendin Olivia Wilde.

Toegegeven, Styles was verre van de enige reden waarom die rommelige film niet werkte. Daar zorgden de warrige structuur, de zoutloze satire en de voorspelbare climax wel voor. Maar de zanger kwam toch eerder stroef over naast de immer sterke Florence Pugh.

Alle drama omtrent de productie van Don’t Worry Darling maakte het bovendien niet makkelijker om Styles’ acteercarrière serieus te nemen. Volgens insiders zorgde zijn relatie met de regisseuse voor spanningen op de set. In interviews deed hij uitspraken als ‘wat ik echt goed vind aan deze film is dat hij als een film voelt’, niet meteen woorden van iemand die cinema serieus neemt. En had hij nu écht op zijn tegenspeler Chris Pine gespuugd?

Zijn hoofdrol in My Policeman, een portret van een homoseksuele affaire in de fifties, leverde minder roddels op. Maar in dat sobere drama kon Styles zich niet achter andere factoren verschuilen, waardoor het harder opviel dat hij niet over de nodige finesse beschikt om dit soort rollen diepgang te geven.

Opnieuw liet Styles in interviews enkele rare uitspraken optekenen. Vooral dat hij met zijn werk mannenseks eindelijk op een tedere manier wilde laten zien, schoot in het verkeerde keelgat. Hoezo ‘eindelijk’? De ster wist niet waarover hij sprak en negeerde een hele filmgeschiedenis vol titels als Happy Together, Moonlight en God’s Own Country.

Kortom: Styles maakt meer kans op een Grammy dan op een Oscar.