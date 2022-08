Getest: de nieuwe festivals

Zijn Unwind, Core, Live Is Live en Hear Hear! blijvers in het festivallandschap of was trop dan toch te veel deze zomer?

Unwind – 25-26/5, Antwerpen

Wat was dat?

Een festival van Busker, het boekingskantoor achter onder meer Coely, Selah Sue en Zwangere Guy, dat eind mei plaatsvond in het Rivierenhof in Antwerpen en helemaal in het teken stond van onthaasting.

Pro’s

Unwind mikte dus níét op zij die na twee coronazomers met hun knaldrang geen blijf wisten. De tagline luidde ‘Slow Is More’ en dat is in deze wholesome tijden bepaald geen slechte insteek. Villagers, Gabriel Ríos, Naima Joris en Kit Sebastian zorgden voor ‘slow music’. Het slowfood, de natuurwijnen en artisanale bieren kwamen dan weer van haast uitsluitend Antwerpse horecazaken – lekker lokaal dus, en is al de rest niet sowieso parking?

Contra’s

De organisatie zet in op muziek voor de meerwaardezoeker en hoopte stiekem namen als Khruangbin en Gabriels te kunnen strikken. De uiteindelijke line-up, met ook Stuff, Alfa Mist en Yin Yin, was toch net dat tikje minder wereldvermaard. Met ruim 3000 van de 10.000 vooropgestelde bezoekers was Unwind ook nog niet meteen een overrompelend succes.

Toekomstperspectief

Trust the process, want groeimarge is er hoe dan ook. Op termijn wil Unwind namelijk uitgroeien tot een heus stadsfestival, met meer podia dan enkel het openluchttheater. Een eerste stap in die richting werd dit jaar al gezet middels een afterparty in Trix, waar Aili een set speelde die dan weer níét zo slow was. Een stadsfestival in het groen als alternatief voor de massafestivals: daar blijft muziek in zitten.

Core Festival – 27-28/5, Brussel

Wat was dat?

Een kakelvers Brussels boetiekfestival waarvoor Rock Werchter en Tomorrowland de handen in elkaar sloegen.

Pro’s

Jamie xx, The Blaze, Denzel Curry, Caribou, Jungle, Lous and the Yakuza, Shygirl: Core kon bogen op een van de coolste jonge line-ups van de zomer. En dan hadden Stormzy, Celeste en Tems op het laatste nippertje nog verstek laten gaan.

Couleur Café-habitués weten al langer dat het Ossegempark, in de schaduw van het Atomium, een bijzondere festivalsetting is, maar de reusachtige ledschermen, licht- en geluidsinstallaties en spiegelconstructies maakten duidelijk dat Core kosten noch moeite had gespaard om die nóg feeërieker in te kleden.

Contra’s

Waarom de bovengenoemde podia Ardo, AltVerda, Orlo, Endoma en Nabo gedoopt werden, is ons dan weer een raadsel. (Serieus: niemand die ‘Ik ben in Endoma’ naar zijn vrienden whatsappt.) Uiteraard wilde Core je in een parallel universum onderdompelen. In dat parallelle universum diende je cashloos via je festivalbandje te betalen, niet in euro maar met een specifieke Core-munt. Verraderlijk, want wie even niet goed oplette, was aan enkele rondjes hapjes en drankjes voor het hele gezelschap al gauw een euro of 180 kwijt.

Toekomstperspectief

Core klokte naar eigen zeggen af op 40.000 bezoekers. Niet slecht als je weet dat Couleur Café zich met 70.000 man in drie dagen tevreden stelt. Dat er op Core met een aanzienlijk aantal gratis tickets gegooid is, is nu ook weer niet zó’n goed bewaard geheim. Hoe dan ook spreekt de organisatie al over een tweede editie in 2023. Als Stormzy en Celeste dan wél present tekenen, wij ook.

Live Is Live – 17-19/6, Zeebrugge

Wat was dat?

Een rockfestival voor de betere zandkliever op het strand van Zeebrugge, daar waar ook WeCanDance al negen jaar zijn beats laat knallen.

Pro’s

Live Is Live is een initiatief van FK Scorpio, de van oorsprong Duitse concertpromotor die ook Best Kept Secret organiseert. Vandaar dus dat de fijne openluchtfoodhal bevolkt werd door dezelfde hipsterkramers als op BKS – eendenbitterballetje, iemand?

Op de openingsdag werd naast Wilco en The National ook dEUS verwelkomd – zo kon Tom Barman meteen herinneringen ophalen aan Axion Beach Rock 1999 op datzelfde Zeebrugse strand. Zeebries of niet, de klank was subliem. Matt Berninger was nuchter. En het had wel iets, die zwerm overvliegende meeuwen toen Jeff Tweedy ‘When the bird began to fly like an eagle in the sky’ zong.

Contra’s

Een niet gering aantal bezoekers had te kampen met parking- en openbaarvervoerproblemen. Je moest op dag één heel, heel lang aanschuiven, zowel aan de ingang als voor je eendenbitterbal. En de viptribune met zeezicht (25 euro bovenop de standaardticketprijs, en dan nog was weggegaan plaats vergaan) en de upgrade met frontstage (plus 30 euro) boden nauwelijks een meerwaarde.

Toekomstperspectief

25.000 bezoekers gespreid over drie dagen: dat is een stuk minder dan de 20.000 toeschouwers per dag die het festival beoogde. Toch stelde Live Is Live al meteen een tweede editie voor 2023 voorop. Live is nog alive, jawel.

Hear Hear! – 14/8, Kiewit

Wat was dat?

Pukkelpops antwoord op TW Classic.

Pro’s

Eendagsfestival Hear Hear! vond een week voor Pukkelpop plaats en legde beslag op de lap grond in het hart van het festival waar normaliter de Marquee, de Castello en de Club staan. Hebben wij altijd al de fijnere tenten gevonden. Beeldig ook: die 2 kilometer lange guirlandes tussen de tenten in. De hittegolf werd dan weer bedwongen met magic mist, gratis zonnecrème en twee flesjes water voor de prijs van één aan de toog. Gevolg: alles onder controle aan de stand van het Vlaamse Kruis. Een festival organiseren: ze hebben dat daar in Kiewit duidelijk nog gedaan.

Contra’s

Nick Cave en Radiohead-spin-off The Smile op TW Classic, Kraftwerk en 2manydjs op de Lokerse Feesten, The National en Wilco op het voornoemde Live Is Live: van alle oudemensenaffiches had Hear Hear! met Editors, Liam Gallagher, Pixies en Balthazar niet eens de zotste. (Die twee laatste groepen stonden bovendien al op Werchter.) De opkomst leek navenant: zo’n 15.000 toeschouwers, terwijl de capaciteit dubbel zo hoog lag. En dan was het hoofdpodium meer dan een maand op voorhand al geschrapt. Hear Hear! richtte zich tot Pukkelpoppers die Pukkelpop ontgroeid zijn, en geef toe: níémand wil horen dat-ie te oud is voor Pukkelpop.

Toekomstperspectief

De organisatie sprak de ambitie uit een volwaardige speler op de festivalmarkt te willen worden maar ‘bekijkt de komende weken of er volgend jaar een vervolg komt’. Nog te zien, zien dus.

Core © National

Live Is Live © BELGA