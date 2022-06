Focus’ festivalsurvivalgids

Omdat het voor de meesten onder ons minstens twee jaar geleden is sinds we naar een écht festival geweest zijn: 10 nuttige – en minder nuttige – tips voor een geslaagde editie.

1. Laat de festivalbandjes van alle vorige edities thuis

Dat is gewoon vies.

2. Zet uw tent niet naast de generator

Of onder een lantaarnpaal die de hele camping verlicht. Of naast de toiletten. Of schuin tegenover die ene partytent waarvan u had moeten weten dat ze de hele nacht onderdak zou bieden aan luidruchtige festivalgangers. Of eender waar op de camping van Dour.

3. Zorg er op Graspop voor dat uw spikes korter dan 1 centimeter zijn

Dat staat in het reglement van het festival. U wilt immers niet met uw armband vol spikes in het lange haar van de metalhead voor u blijven hangen in de moshpit tijdens Mastodon. U wilt ook niet dat de armband vol spikes van de metalhead achter u vastzit in uw lang haar in de moshpit tijdens Mastodon.

4. Ga niet in een Dixi plassen als het heel hard waait

En ga er ook niet tegen leunen. Op Parkpop in Den Haag viel in 2016 een toilethokje met de bezoeker, de behoefte van de bezoeker en de behoeften van alle vorige bezoekers om omdat het heel hard waaide en enkele festivalgangers tegen het hokje aan het leunen waren. Of toch volgens een verhaal dat iemand aan Vice vertelde. Nu we toch bezig zijn: plas om dezelfde reden niet in een Dixi die op een helling staat. Of in een Dixi waar u na lang wachten een bleke, gedesoriënteerde festivalganger uit ziet komen. Of in eentje waar u na lang wachten twee blozende, gedesoriënteerde festivalgangers uit ziet komen. En plas nergens op Dour.

5. Doe niet alsof u op een voetbalmatch bent

Tomorrowland voerde een verbod op voetbaltruitjes in nadat er in 2010 een gevecht tussen supporters van Club Brugge en Anderlecht was uitgebroken. ‘Een Rode Duivels-shirt kan, maar clubshirts als die van Anderlecht of Manchester United zouden agressie kunnen opwekken’, zei Tomorrowland-persverantwoordelijke Debby Wilmsen over die beslissing aan De Standaard. Ook op Ampere Open Air en heel wat Nederlandse festivals trekt u best geen voetbaltruitje aan: onder meer Best Kept Secret, Pinkpop, Lowlands en Down the Rabbit Hole verbieden voetbalshirts en clubgerelateerde uitingen. Daaronder verstaan wij ook het roepen van ‘eeh-eeeeh-ooh-oooh’. Dat is gewoon irritant.

6. Neem geen ananas mee naar Glass Animals op Pukkelpop.

‘Watermeloenen zijn toegelaten, maar ananassen niet? Dat is fruitistisch’, reageerden de Britse indierockers van Glass Animals toen de festivals van Reading en Leeds in 2017 ananassen op de weide verboden. Sinds de Britten in het nummer Pork Soda ‘Pineapples are in my head / Got nobody ’cause I’m brain dead’ zingen , is de ananas een soort officieuze mascotte van de band geworden. Tijdens hun optreden op Glastonbury in 2017 was het podium versierd met ananassen en gingen fans verkleed als die fruitsoort. Maar de organisaties van Reading en Leeds waren bezorgd over de combinatie van grote, harde en stekelige vruchten en overenthousiaste festivalgangers. Dat was enigszins begrijpelijk.

7. Neem geen kippen mee naar Alice Cooper op Graspop (of naar eender welke show op eender welk festival)

In 1969 gooide Alice Cooper op het Toronto Peace Festival een verdwaalde kip richting het publiek met het idee dat de kip wel zou wegvliegen. Dat was niet het geval. Het dier stortte neer in de mensenmassa en er was naar verluidt overal bloed. ‘Ik ben van Detroit. Ik ben nog nooit op een boerderij geweest. Ik dacht dat kippen konden vliegen’, verdedigde Cooper zich achteraf. Hij is overigens niet de enige langharige metalzanger die zich vergist heeft toen een dier op het podium belandde. U kent vast het verhaal van Ozzy Osbourne en de vleermuis: in 1982 beet Osbourne tijdens een concert de kop van een vleermuis af in de veronderstelling dat het een speelgoedexemplaar was. Begrijpt u meteen waarom dieren op de meeste festivals verboden zijn.

8. Geef Matt Berninger van The National geen ballon op Live Is Live in Zeebrugge

Tijdens een emotionele uitvoering van Terrible Love op Best Kept Secret 2018, gooide een The National-fan een ballon naar zanger Matt Berninger. Waarop hij op de ballon leunde, de ballon knapte, hij even gilde en verder zong alsof er niets gebeurd was. Hij had naar verluidt iets te veel rode wijn op.

9. Ga op Pukkelpop niet koprollen zoals Shame-bassist Josh Finerty

De bassist van de Londense postpunkformatie Shame heeft de neiging om elk optreden, al dan niet met zijn gitaar nog in de hand, over het podium te koprollen. Het ziet er niet alleen pijnlijk uit, het is ook iets wat u hem beter niet nadoet: in tegenstelling tot het podium is de grond op een festivalweide heel vies. Daarom ook:

10. Kijk eens op de grond

U zult ervan versteld staan wat festivalgangers allemaal laten rondslingeren.