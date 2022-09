Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – begin dit jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Als uwe maat zegt dat ge in de beek moet springen, doet gij dat dan?

Als uwe maat in de ravijn springt, springt ge er dan achter?

Aaah, waar is de tijd dat Vlaanderen nog een van Noordzee- tot Kempenzand aan elkaar klevend hoopje gezonde boeren met navenant verstand was?

Dat bovenstaande zegsgewijze levenslessen niet meer in de mode zijn, bewees nog maar eens de hetze rond het VRT-programma FIRE: vroeg op pensioen.

Disclaimer: ik hou van de VRT en ik werk er via een paar tussenstations al lang mee samen. Vanuit die liefde zal ik er ook vaak mee lachen. Minder om te lachen is dat Macron als Europese numero uno met Erdogan een deal heeft moeten bedisselen om de naar schatting 175 miljoen mediavluchtelingen op te vangen die hebben moeten wijken voor Peter Van de Veire zijn nieuwe ochtendblok.

Mijn mening over het onderwerp ‘FIRE’ (levensstijl die staat voor ‘zaag net zo lang over FIRE tot mensen je betalen om op pensioen te gaan’) heb ik hier al eens gegeven. Ik zal ze nog eens delen op mijn Instagram voor wie dat gemist heeft. Wat, ik mag geen reclame maken of wat? Ik wil ook wel eens een gratis matras in ruil voor een krampachtig grappige post of twee. Trouwens, stel dat ik een pAsSiEf InKoMeN kan opbouwen via socials, dan kan ik een van de superleuke dingen doen die de mensen in dat programma ook doen: moederziel alleen in een spotgoedkoop land voor tachtigplussers gaan wonen of in een lelijke villa in Thailand gaan zitten niksen op een voor de draaidag geleende scooter.

Na die docu over OnlyFans stak er geen storm van waarschuwingen op. Ons spaargeld boven ons lijf, zo ken ik mijn volk weer.

Los van FIRE en hoe onnozel dat is, geloof ik niet dat mensen iets op tv zien en zeggen: dat ga ik ook doen. Of misschien wel, en dan is het hun keuze en dan moeten ze de vrijheid hebben om dat te doen. Gaan ze over wettelijke grenzen, dan kunnen ze gepakt en gestraft worden. Mensen moeten niet gemaakt worden, mensen moeten niet tegen alles beschermd worden. Ze mogen wel ingelicht worden, en blijkbaar is dat inlichten voor de politiek en heel wat ‘analisten’ die een halfjaar geleden ook nog ETH en BTC aan het traden waren uitsluitend de taak van de VRT. Wel, ik ben vrij zeker dat je alle seizoenen van De vrije markt nog kan streamen.

Betutteling en verkleutering zal ik altijd bevechten. We leven al in een overbeschermde samenleving, stop met mensen als hulpeloze schapen te behandelen. Na die docu over OnlyFans stak er trouwens geen storm van waarschuwingen op. Ons spaargeld boven ons lijf, zo ken ik mijn volk weer.

En hoe snel en ongegeneerd de politiek zich intussen met het tv-aanbod moeit, dat drijft ook af naar autoritair populisme. Er is die sfeer gezet waarin de VRT enkel kost en nooit iets goed kan doen (schandalige kritiek als je ziet hoe veel overheden worden bestierd), en ik heb het daarmee gehad. De maatschappij verandert, de mensen veranderen, de programma’s veranderen. Intussen praat heel het land al weken over geldzaken en verantwoordelijkheden. Job well done. En trouwens: als uwe maat voor 12 euro per maand in een tuinhuis in Oezbekistan wil gaan wonen om te sparen en zich dan een halve eeuw te vervelen, loopt gij daar dan achter?