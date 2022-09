De filosoof in Pitbull

Mr. Worldwide is werkelijk een man van de wereld.

De feiten

‘Mr. Worldwide. Musician. Entertainer. Education ambassador. Entrepreneur’, luidt de Instagrambio van Pitbull. Wat ons betreft mag hij daar ook ‘amateur philosopher’ aan toevoegen. Sinds kort deelt de Cubaans-Amerikaanse rapper namelijk wekelijks een wijsheid op sociale media onder de hashtag #WednesdayWisdom. (Over zijn #FridayFacts en #MondayMotivation gaan we het hier voorlopig niet hebben.)

U kent Pitbull wellicht vooral als de kale man achter hits als I Know You Want Me(Calle Ocho), Hotel Room Service en Give Me Everything, maar eigenlijk had hij altijd al meer in zijn mars. Om te beginnen heet hij Armando Christian Pérez, een naam die in zowat eender welke bedrijfstak, van religieus leider tot profvoetballer, prestige uitstraalt. Daarnaast heeft hij een oer-Amerikaanse origin story, als zoon van een cokedealer en een danseres, die door hard werken uitgroeide tot een miljonair met een eigen wodkamerk. Maar vooral zijn charisma is imposant. Pitbull ziet eruit als een clubeigenaar die een iets te indringende deodorant gebruikt en altijd verdacht veel cash op zak heeft, maar tegelijk is hij een poëet die zijn volk Spaans leerde met lyrics als Si es verdad que tu eres guapa, yo te voy a poner gozar, waarvan we nu pas doorhebben dat het ‘het is waar dat je mooi bent, ik ga je bevredigen’ betekent. Een ietwat onconventionele, maar onverwoestbare combinatie, zo blijkt. Pitbull komt met alles weg. Hoewel niemand precies lijkt te weten waarom hij voortdurend ‘dale’ schreeuwt, is zijn catchphrase onder fans uitgegroeid tot een levensstijl. Hij noemde een van zijn albums Global Warming om het vervolgens op te volgen met Global Warming: Meltdown en Globalization, zonder dat iemand zich daar vragen bij stelde. Zelfs toen hij twee jaar geleden het coronanummer I Believe That We Will Win (World Anthem) uitbracht, dachten we toch vooral: sympathieke pee, die Pitbull.

Vier inspirational quotes van Pitbull © National

Dus, nee. Eigenlijk is het geen verrassing dat er ook een filosoof in Pitbull schuilt. Toegegeven: levenswijsheden als ‘It’s about being at the right place at the right time, but if you’re everywhere, then one way or another, you gonna be at the right place at the right time’ houden misschien weinig tot geen steek. Maar daar draait het niet om. Pitbull doet u geloven dat het wél iets betekent. Volgens Vulture zal de rapper het ooit tot president van de Verenigde Staten schoppen. Het zou ons niet eens verbazen.

© National

De trivia

– Mocht u het zich afvragen: Pitbull koos zijn artiestennaam omdat ‘pitbulls te dom zijn om te verliezen’.

– In 2018 coverde Pitbull Africa van Toto voor de soundtrack van Aquaman. Ook dat hebben we de man vergeven.

– Doorheen de jaren zijn er enkele complottheorieën ontstaan over Pitbull. Onze twee favorieten: we leven in The Matrix met Pitbull als Cypher én de rapper is nog maagd, ondanks het feit dat hij voortdurend over seks rapt en zes kinderen heeft.

– In 2012 beloofde Pitbull dat hij het Walmart-filiaal met de meeste Facebooklikes zou bezoeken. Vervolgens begon het internet onder #ExilePitbull massaal de pagina van Kodiak, Alaska, de meest afgelegen vestiging van de supermarktketen, te liken. Waarna Pitbull effectief naar Alaska vloog, met een opgezette beer poseerde en iedereen vertelde hoe vereerd hij was.

– Echt: Pitbull is niet kapot te krijgen.