De comeback van Lindsay Lohan Dan toch.

De feiten

Eerder deze maand verscheen Falling for Christmas op Netflix, een stroperige, naar kaneel ruikende kerstromcom met Lindsay Lohan als een verwende hotelerfgename die tijdens het huwelijksaanzoek van haar influencerlief van een berg valt, met haar hoofd tegen een boom knalt en haar geheugen verliest. Gelukkig wordt ze gered door een knappe weduwnaar die toevallig een gezellige bed and breakfast uitbaat, waar ze mag bekomen van haar hoofdletsel terwijl ze zich probeert te herinneren wie ze is, toiletten leert schoonmaken en elke dag haar lakens ververst. Kortom: een wholesome kerstverhaal over de kleine dingen des levens.

© National

De meningen over de film zelf zijn zachtst gezegd verdeeld. Recensies gaan van ‘is Falling for Christmas een goede film? Nee’ (Collider) over ‘de Citizen Kane van de kerstfilms’ (IndieWire) tot ‘een It’s a Wonderful Life-slash-Dante’s-Inferno-achtig droomballet dat zich afspeelt in limbo, opererend op zowel een existentieel als letterlijk niveau’ (Vulture). Over één ding lijken zowat alle critici het dan weer wél eens: Falling for Christmas is Lohans meest geloofwaardige kans op een comeback sinds lang.

Lohans carrière zit namelijk al een tijdje in het slop. Na haar gouden jaren met The Parent Trap, Freaky Friday en Mean Girls werd de actrice vooral geassocieerd met persoonlijke problemen en filmflops die niemand zich kan herinneren. Haar laatste grote filmrelease, Paul Schraders erotische thriller The Canyons, dateert van 2013 en was niet bepaald een succes. Niet dat Lohan niet probeerde. De voorbije vijf jaar waren er onder meer bijrolletjes in tv-reeksen, een eigen realityshow waarin ze personeel zocht voor haar Griekse strandbar, nummers over kalmeermiddelen, muzikale NFT’s, een podcast met de titel The Lohdown, een sneakercollectie, een passage in de jury van de Australische versie van The Masked Singer en een weerwolvenfilm die deels werd gefilmd in het stadspark van Aalst en enkel een VOD-release kreeg. Alleen is de kans groot dat u dat compleet gemist heeft.

© National

Falling for Christmas lijkt iets te veranderen. Lohan keert niet alleen terug naar haar ware roeping, de romcom, de sprankel en charme uit haar vroeger werk zijn ook terug. Ze is zelfbewust, maar niet té. Haar komische timing zit goed. Er zijn amusante Mean Girls-referenties. De camp waar haar fans zo van houden is héél aanwezig. Falling for Christmas is misschien geen grootse cinema, maar het is in ieder geval een plezierig weerzien met Lohan en mogelijk een nieuw begin. De kerstfilm is het eerste luik van een Netflix-deal die volgend jaar alvast een nieuwe romcom met zich meebrengt. Hier en daar wordt al gesproken van een Lohanaissance. Het is haar gegund.

De trivia

– Mocht u nu denken‘tiens, was Lindsay Lohan destijds geen maatjes met Paris Hilton? Wel héél toevallig dat ze een rijke hotelerfgename speelt’: kijk de film, googel daarna even ‘Paris Hilton engagement Chris Zylka’ en u kent het antwoord.

– In aanloop naar de release bracht Lohan een cover van Jingle Bell Rock uit, een niet zo subtiele knipoog naar een iconische scène uit Mean Girls (foto). Dat was slim gezien.

– Lohan valt vaak in Falling for Christmas. Volgens officieuze berekeningen loopt ze minstens negen traumatische hoofdletsels op in de film. Wat gezien de titel niet onlogisch, maar desondanks verontrustend is.