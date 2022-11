Cadeaugids voor de popculturele obsessieveling

Een penisring van Frank Ocean, een papieren versie van Wordle, een T-shirt van Kunstgrassen Willy en 19 andere dingen die wij liever onder de kerstboom zouden aantreffen dan de biografie van Bono.

1. De gitaar uit Stranger Things

Obey your master.

Eddie Munson die zichzelf opoffert om een horde demogorgon-vleermuizen weg te lokken door wijdbeens de solo van Master of Puppets te spelen: meer metal werd televisie dit jaar niet. Netflix brengt een ode aan een van de popculturele momenten van 2022 met 200 replica’s van de gitaar in kwestie, die de streamingdienst voor 6200 euro van de hand doet. Wie het liever iets budgetvriendelijker heeft: er is ook een minireplica (45 euro) en een retroposter van de scène (27 euro).

Stranger Things Limited Edition NJ Warlock Custom Shop. Verkrijgbaar via netflix.shop. 6200 euro.

2. Eender wat van Zillion

Behalve de zonnebril van Dennis Black Magic dan.

Het succes van Zillion heeft ook 2dehands.be bereikt, waar originele Zillion-parafernalia de voorbije maand booming business zijn. Behalve Zillion-sleutelhangers, Zillion-jassen en Zillion-aanstekers vindt u er ook een stuk van de oorspronkelijke Zillion-balustrade, een Zillion-computerdesk en een Zillion-sleutelgoot. De johnny’s van de jaren negentig hebben hun zolder leeggemaakt, kortom.

Verkrijgbaar via 2dehands.be.

3. Spoilers voor House of the Dragon

War is coming.

Wie na het eerste seizoen van House of the Dragon met vragen zit als ‘Wat was die droom van Aegon over ijs en vuur?’, ‘Gaat Rhaenyra het halen?’ en ‘Wie is nu Erryk en wie is Arryk?’, verwijzen wij graag door naar Fire & Blood, het boek van George R.R. Martin uit 2018 waar de reeks grotendeels op gebaseerd is. Kunt u vanaf volgend jaar óók neerkijken op de newbies die daadwerkelijk verrast zijn door wat er met The Sea Snake gebeurt.

Verkrijgbaar via uw boekhandel. Harper Collins, 10 euro.

4. Een fles Casamigos

‘Sippin’ on a lil Casamigo / These models say cheese for the photo.’

Dé it-drank van de hiphopwereld. De verkoopcijfers van het tequilamerk van George Clooney gingen het voorbije jaar de lucht in sinds rappers als Young Thug, Youngboy Never Broke Again, Lil Baby, Wizkid, Smino, Jack Harlow, Chris Brown en Aminé Casamigos in hun lyrics namedropten. Komt in een blanco, een anejo en een reposado.

Verkrijgbaar via uw drankhandelaar. 50-60 euro.

5. De reissue van The Last of Us

Een moderne klassieker.

Begin januari verschijnt The Last of Us, een HBO-adaptatie door de makers van Chernobyl waar wij héél veel van verwachten. Het ideale moment dus om de oorspronkelijke game uit 2013, een mijlpaal voor de postapocalyptische survivalhorror, opnieuw te spelen. (Of, voor de gelukkigen, voor het eerst te ontdekken.) Ontwikkelaar Naughty Dog bracht dit najaar een remastered versie van het spel uit, geoptimaliseerd voor de PlayStation 5.

The Last of Us Part I Remastered. Verkrijgbaar via uw gamewinkel. 50 euro.

6. De make-up van Harry Styles

Stylish.

Van kaarsen die ruiken naar ‘de hoodie van Harry Styles’ tot T-shirts met een quote uit Harry Styles’ notoire interview in Venetië: de wereld van de Harry Styles-merchandise is iets bijzonders. Zelf heeft hij deze herfst via Pleasing zijn eerste unisex make-uplijn uitgebracht, waaronder deze gekleurde poedercollectie. Uw tiener gaat blij zijn.

The Pleasing Pressed Powder Pigments.

Verkrijgbaar via

pleasing.com. 62 euro.

7. De memoires van Nick Cave

Nick Caves The Meaning of Life.

Niet de memoires van Nick Cave, aldus de achterflap, maar Faith, Hope and Carnage voelt wel zo. Meer dan veertig uur sprak Nick Cave met bevriende journalist Sean O’Hagan over creativiteit, religie, zijn jaren als heroïneverslaafde, tinnitus, zijn ontvlambare relatie met The Bad Seeds en de dood van zijn zoon in 2015. Enkel in het Engels beschikbaar.

Verkrijgbaar via uw boekhandel. Canongate, 21 euro.

8. Een papieren versie van Wordle

Adieu, audio!

Omdat alles wat leuk is uitgemolken moet worden tot het kapot is, brachten The New York Times en Hasbro dit najaar Wordle: The Party Game uit, een pen-en-papierversie van het webspel voor twee tot vier spelers. (Er zijn ook Wordle-petten, Wordle-pins en Wordle-waterflessen beschikbaar.) ‘Even veel plezier als een gestandaardiseerde test’, schreef één recensie. Maar bon, bij deze weet u dat het bestaat.

Verkrijgbaar via amazon.com. 20 euro.

9. Een kaars van Everything Everywhere All At Once

Correctie: een buttplugvormige kaars.

Zelf hebben we Everything Everywhere All at Once, dé indiehit van 2022, nog niet gezien, maar we vermoeden dat mensen die de film wél gekeken hebben snappen waarom A24 een buttplugvormige kaars van de film verkoopt. Toch?

Auditor of the Month Trophy Candle. Verkrijgbaar via shop.a24. com. 58 euro.

10. Een T-shirt van Vieze Asbak

Featuring een vieze asbak.

Misschien wel het amusantste muzikale fenomeen van het jaar: memetechno, het genre dat ons artiestennamen als Gladde Paling, Vieze Asbak en Natte Visstick schonk. Ook hun merch is on point schraal, met stickers van een vieze asbak, totebags van een vieze asbak en T-shirts van een vieze asbak. (En, vermoedelijk ter afwisseling, een hoodie van een schone asbak.)

Vieze Asbak Comfort Tee. Verkrijgbaar via viezeasbak.com. 24,09 euro

11. Shazam voor vogelgeluiden

Voor wie niet verder komt dan suskewiet.

Mocht u zich afvragen waarom er geen Shazam voor vogelgeluiden is: het bestaat wel degelijk. Mobiele apps als Merlin Bird ID waren al langer op de markt, maar sinds deze herfst is er ook de Haikubox, een regenbestendig doosje van tien bij vijftien centimeter dat met hulp van AI de vogelgeluiden in uw tuin herkent. (Al moet u er wel een jaarabonnement van zestig euro voor neertellen.) Voor de hardcore-ornitholoog.

Verkrijgbaar via haikubox.com. 183 euro.

12. Een kookboek van Studio Ghibli

Zien eten doet eten.

De ramen uit Ponyo, het ontbijt uit Howl’s Moving Castle of de rijstballen uit Spirited Away: geen idee hoe ze het doen, maar Studio Ghibli slaagt er iedere film opnieuw in om ons honger te doen krijgen met getekend eten. TikTok staat al een jaar vol met fans die de gerechten namaken, nu is er ook een onofficieel Studio Ghibli Cookbook, dat meer dan twintig recepten uit de films bundelt.

Studio Ghibli Cookbook Unofficial Recipes. Verkrijgbaar via amazon.com. Insight Editions, 30 euro.

13. De comics van Heartstopper

Voor dat warme gevoel vanbinnen.

‘Mogelijk de lieflijkste show van het jaar’, schreef The Guardian over Netflix’ Heartstopper, een queer highschoolreeks over de introverte Charlie en de populaire Nick die verliefd op elkaar worden. Minstens even wholesome zijn de originele strips van Alice Oseman – eerst verschenen als webcomic, later als een graphic novel voor jongvolwassenen – waarop de reeks gebaseerd is. Vier delen zijn al beschikbaar, het vijfde en laatste volume verschijnt in februari.

The Heartstopper Collection Volumes 1-3. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Hodder Children’s Books, 32,69 euro.

14. Een strategy guide voor het moeilijkste spel van het jaar

Voor wie Elden Ring nog altijd niet heeft uitgespeeld.

Behalve een van de beste games van het jaar was Elden Ring ook een van de moeilijkste. Zo moeilijk, blijkt nu, dat de makers na zes maanden een officieel, 500 pagina’s tellend handboek hebben uitgebracht met uitleg over hoe je moet vechten, hoe de wapens werken en hoe je de vijanden kunt verslaan. (Deel twee, met nóg eens 500 pagina’s uitleg, verschijnt volgend jaar. Elden Ring is geen spel. Elden Ring is hard werk.)

Elden Ring Official Strategy Guide. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Future Press Verlag und Marketing GmbH, 50 euro.

15. Een negroni sbagliato

With prosecco in it.

Hét virale TikTok-recept van 2022, nadat Emma D’Arcy uit House of the Dragon de negroni sbagliato in een interview vermeldde als favoriete cocktail. (U moet het D’Arcy horen uitspreken om het te snappen.) Eén deel Campari, één deel rode vermout (zoals Cinzano Rosso), één deel prosecco. Steek die drie flessen in een doos, doe er een cadeauverpakking rond en u laat zien dat u mee bent.

Verkrijgbaar in uw supermarkt. +/- 30 euro.

16. Een T-shirt van Kunstgrassen Willy

Ongelukkig met je ges, ongelukkig met je leven.

Petjes van Waystar Royco, koffietassen van Dunder Mifflin of voetbaltruitjes van AFC Richmond: genoeg merchandise van fictieve bedrijven om onder de kerstboom te leggen. Voor wie het liever dichter bij huis zoekt, is er dit T-shirt van Kunstgrassen Willy, het bedrijf van Rik Verheye uit Nonkels.

Verkrijgbaar via brooklyn.be. 20 euro.

17. Een nacht in het echte hotel van The White Lotus 2

Minus de moorden.

The White Lotus mag dan een fictieve keten zijn, de hotels uit de HBO-reeks bestaan echt. Voor de opnames van seizoen twee trokken de makers naar het imposante Four Seasons San Domenico Palace op Sicilië, het hotel waar in het verleden onder meer D.H. Lawrence, Ingrid Bergman en Donald Trump de nacht doorbrachten. De inrichting werd voor de productie aangepast, maar de veel te enge afgehakte Teste di Moro zijn wel degelijk aanwezig. (En je kunt er inderdaad een tour boeken langs de locaties van The Godfather.)

Te boeken via fourseasons.com/taormina. Vanaf 885 euro per nacht voor een kamer met zeezicht.

18. Een LEGO-orchidee

Voor de millennial in uw familie.

Het succes van Lego bij volwassen mensen blijft ons verbazen, maar toegegeven, hun lijn van zelf in elkaar te steken kamerplanten heeft nog wel iets. Behalve vetplantjes, een paradijsvogelbloem en een bonsaiboom brachten ze dit jaar ook deze orchidee in 600 stukjes uit. Staat vast beeldig in uw vintage Scandinavisch wandrek.

Verkrijgbaar via uw speelgoedwinkel. 43 euro.

19. Een boek van Ben Sledsens

Voor de salontafel.

Met deprimerend lange wachtrijen voor nieuw werk, kopers als Venus Williams en de Hermitage van Sint-Petersburg en veilingprijzen tot 250.000 euro is de kans heel, heel klein dat u in de nabije toekomst een schilderij van Ben Sledsens op de kop kunt tikken. Kunt u wél in huis halen: een bundeling van zijn recentste werk in boekvorm, uitgegeven door Hannibal.

Ben Sledsens. Verkrijgbaar via uw kunstboekhandel. Hannibal, 59 euro.

