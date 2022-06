Adil & Bilall introduceren de eerste Marvelmoslima met een eigen reeks

De nieuwe reeks Ms. Marvel, vanaf deze week op Disney+, markeert de blijde intrede van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah in het Marvel Cinematic Universe. Next up: Batgirl!

Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben in de eerste twee afleveringen van Ms. Marvel voor zichzelf elk een piepklein momentje vóór de camera gereserveerd. In de eerste episode zien we Adil vooraan zitten in de moskee waar het hoofdpersonage Kamala Khan/Ms. Marvel een groot deel van haar sociale leven doorbrengt. In de tweede staat Bilall met een trosje homies op een markt van de Pakistaanse gemeenschap in Jersey City. Het past perfect bij de DIY-marketing waar de twee in uitblinken: een selfie met Marvel-baas Kevin Feige, tweets over de productie van Batgirl voor Marvelconcurrent DC, een fotomoment met Tom Hanks in Cannes… Het lijkt allemaal ongedwongen en speels, Kuifje in Hollywood, maar het maakt deel uit van een aanwezigheidspolitiek die on-Vlaams, bijdetijds en bijzonder effectief is. Wie neemt het hen kwalijk?

Naast recente tienerfilms als Booksmart halen Adil & Bilall de jarentachtigfilms van onder meer Steven Spielberg aan. Die laatste zit overduidelijk in de tweede aflevering.

De twee regisseerden twee van de zes afleveringen van Ms. Marvel. Ze bepaalden als executive producers mee de look van de serie en superviseerden de regisseurs die met hen samenwerkten, onder wie Oscarwinnares Sharmeen Obaid-Chinoy. Dat het Belgische duo deze lichtvoetige superheldenreeks in goede banen leidt terwijl ze amper twee weken geleden nog met heel andere koek, het intieme familiedrama Rebel, in Cannes stonden, lijkt vreemder dan het is. Marvel vist al enkele jaren in de poel van onafhankelijke filmmakers om zijn verhalen zowel op het grote als kleine scherm een persoonlijke twist te geven. De trend hangt samen met een zoektocht naar meer diversiteit achter de camera en bracht recent onder anderen de regisseurs Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) en Oscarwinnares Chloé Zhao (Eternals) op de loonlijst van de entertainmentreus. En nu dus Adil & Bilall.

Hoewel de twee in oudere interviews aangaven dat hun voorkeur naar minder kindvriendelijke personages als Deadpool en Blade uitgaat, vormen ze een goeie match met de met de kleurrijke Ms. Marvel, die net als hen een kind van twee werelden is. De reeks vertelt het verhaal van Kamala Khan, een moslimmeisje uit New Jersey dat bezeten is door all things Marvel, maar voornamelijk door Carol Danvers en haar alter ego Captain Marvel. Ze schrijft fanfictie, droedelt superhelden tijdens de les en klimt uit het raam om met haar beste vriend Bruno naar de plaatselijke Marvelconventie te gaan. Kamala’s zoektocht naar een eigen identiteit neemt een onverwachte wending als een armband van haar oma magische krachten in haar losmaakt.

© National

De zestienjarige Kamala maakte pas in augustus 2013 haar debuut als stripfiguur en was het eerste moslimpersonage dat van Marvel zijn eigen comicreeks kreeg. Nu de tv-serie eraan komt, blijkt ze ook een schoolvoorbeeld van wat representatie in de media voor jongeren uit minderheidsgroepen kan betekenen. Hoofdrolspeelster Iman Vellani, die in Pakistan werd geboren voor ze als eenjarige met haar ouders naar Canada verhuisde, getuigt in elk interview hoe de comics haar door de middelbare school hebben geholpen: ‘Ik hoop dat de reeks hetzelfde kan doen en dat tieners er zich net als ik een beetje minder eenzaam door zullen voelen.’ Voor de inmiddels negentienjarige Marvelnerd vormen Robert Downey Jr., Marvel-baas Kevin Feige en Billy Joel haar top drie van favoriete mensen in de wereld.

Nee, ook wij hebben geen idee wat Billy Joel daartussen doet.

Net als Vellani en Bisha K. Ali, die de reeks bedacht, zit Kamala Khan/Ms. Marvel geprangd tussen twee werelden. Als jonge Pakistaanse moslima in de States wordt ze enerzijds omringd door haar liefdevolle maar verstikkende (en vooral heel uitgebreide) familie, en anderzijds door de verlokkingen van de westerse popcultuur – onverschillig maar vrij. Hoewel dat thema de hele reeks dooradert en ook het kolonialisme in het vroegere Brits-Indië een rol van betekenis speelt, zijn ‘speels’ en ‘kleurrijk’ de adjectieven die bij het kijken naar Ms. Marvel het eerst in gedachten komen. Dit is in de eerste plaats een met royale dosissen actie overgoten tienerkomedie, die door Adil & Bilall van vaart en voortdurend in het straatbeeld opduikende animatie werd voorzien.

Naast recente tienerfilms als Booksmart (2019) halen de twee de jarentachtigfilms van John Hughes en Steven Spielberg als voorbeelden aan. Die laatste zit overduidelijk in de tweede aflevering, waarin Ms. Marvel op krek dezelfde wijze als E.T. aan een politieblokkade ontsnapt. En de reeks zelf bevestigt na Bad Boys for Life het metier van de Belgische tandem als genrefilmers met één been in het verleden en het andere in het hier en nu. Als ze later dit jaar met Batgirl bewijzen dat ze ook een overtuigende (lees: lucratieve) superheldenfilm kunnen afleveren, staat niks hen nog in de weg.