Iemand stelde een compilatie van een kwarteeuw documentaires over de Tweede Wereldoorlog voor, maar het werd toch een quiz: vanaf maandag nemen Phara de Aguirre en Thomas Huyghe u vier avonden mee op een nostalgische trip doorheen 25 jaar Canvas. Dit zijn de ingrediënten.

Een zaal

Laten we eerlijk zijn: er zijn in de afgelopen 25 jaar weleens Canvas-programma’s geweest waarvan het voltallige kijkerspubliek in een parochiezaal paste. Het is dan ook een leuke knipoog om deze feestelijke terugblik te presenteren in de vorm van een klassieke zaalquiz met bestelbordjes, drankjes, een portie gemengd en een mooie prijzentafel. Phara de Aguirre presenteert, Thomas Hughe assisteert – of hem ook de puntentelling werd toevertrouwd, is niet bekend.

Teams

Tot zover niets nieuws. Het unieke aan deze quiz is dat de vragen over de deelnemers gaan. Delegaties van onder andere Neveneffecten, In de gloria, De ideale wereld en Sporza zullen onder elkaar uitmaken wie het meeste weet over hun en andermans strapatsen bij de zender. Team Bevergem focust zich dan weer vooral op de zuipbeker, maar waarom is er geen team Quiz? Met afgevaardigden van Nonkel pop en DeCanvascrack was deze reünie pas echt compleet geweest. Al is het natuurlijk héél stressvol om een quiz te presenteren als Herman Van Molle in de zaal zit.

Beeldvragen

Natuurlijk is 25 jaar Canvas ook een vermomd archiefprogramma. De meeste iconische Canvas-programma’s worden vertegenwoordigd in de zaal, dus hoopt de echte meerwaardezoeker op vergeten fragmenten uit bijvoorbeeld Reynebeau & Rotten, Comedian vindt werk,Bracke op vrijdag en de quiz In alle staten. De tv-versie van De rechtvaardige rechters? Laat maar zitten.

En Frieda!

Wie In alle staten zegt, zegt Frieda Van Wijck. Wij kunnen u meteen geruststellen: de enige echte koningin van Canvas – sorry, Phara – tekent present. Niet als teamlid bij de ploegen Duiding of Terzake, wel naast Guy Mortier, Mark Uytterhoeven en Rob Vanoudenhoven in het team van Alles kan beter. Waarmee die ploeg nu al een beetje gewonnen heeft.

Maandag 14.11, Canvas, 22u20

