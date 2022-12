200 miljoen streams

En daar mag de Antwerpse producer Alex Lustig Drake voor bedanken.

‘Ik weet niet eens zeker of die man wel bestáát’, aldus de manager van een Belgische rapper wanneer we hem naar Alex Lustig vragen. ‘We hebben hem nog nooit ontmoet. Alle contact verloopt via zijn management. Het zou evengoed een alter ego kunnen zijn.’

De 28-jarige Antwerpenaar Alex Lustig – een klassiek getrainde pianist en beatbricoleur – bestaat wel degelijk, hij is gewoon heel erg schuw. Maar hij is er dit jaar wel in geslaagd zijn naam te linken aan twee albums die in de VS op nummer één belandden.

Op DS4Ever van rapper Gunna is hij coauteur en coproducer van de track IDK That Bitch. (Gunna is lid van het YSL-collectief, opgericht door Young Thug, de flamboyante rapper uit Atlanta voor wie Lustig vorig jaar al productiediensten leverde, op de track No Surprise.)

Staat sinds vorig jaar ook op Lustigs cv: Drake, dankzij de track N 2 Deep van het album Certified Lover Boy. Die samenwerking moet de viervoudige Grammy-winnaar uitstekend bevallen zijn, want op het afgelopen juni verschenen Honestly, Nevermind – Drakes ‘dancealbum’ – stak Lustig een handje toe op vijf van de veertien songs, inclusief de single Falling Back. Alle vijf die nummers prijkten ook individueel in de Amerikaanse singletop 100, en zijn samen goed voor zowat 195 miljoen streams op Spotify. Met als resultaat dat Lustig begin juli volgens het Amerikaanse hitlijstenorgaan Billboard in de categorieën r&b en dance/electronic de op één na populairste songleverancier was, met enkel Drake zelf boven zich.

Niet slecht voor een jongen van ’t Stad die van zijn mama opera met de paplepel binnen kreeg, in de ban raakte van Eminem en Kanye West en als tiener zijn eerste contacten in het hiphopwereldje legde via Facebook.

Lustig bracht dit jaar ook zijn eerste soloalbum uit, Fate, waarop hij zijn liefde voor ambient in de etalage zet. Interviewaanvragen worden tegenwoordig steevast van de hand gewezen, maar vijf jaar geleden verklapte hij aan Mixmag dat rustgevende electronica ooit een ideaal middel was om zijn angststoornis onder controle te krijgen. Tegenwoordig haalt hij er populaire playlists als Brain Food (Spotify) en Study Beats (Apple) mee en ook dat legt hem geen windeieren: volgens Spotify Wrapped verzamelde Lustig met zijn eigen muziek het voorbije jaar ook nog eens zo’n 20 miljoen streams, verspreid over 181 landen. Antwerpen ruilde hij inmiddels in voor de Canadese metropool Toronto, waar het hoofdkwartier van Drakes OVO-imperium gevestigd is. Wordt zonder twijfel vervolgd.