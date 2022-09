15 songs die om specifieke redenen onbeluisterbaar geworden zijn

De recentste toevoeging aan de lijst: Cbat van Hudson Mohawke, sinds drie weken voor altijd onluisterbaar.

1. Cbat – Hudson Mohawke

Vermoord door Reddit.

Het slachtoffer van de beste internetgrap van 2022. Voor wie het gemist heeft: drie weken geleden schreef de 25-jarige u/TylerLife een lange post op Reddit waarin hij het over een discussie met zijn twintigjarige vriendin had. Twee jaar ver in hun relatie had ze geklaagd over één specifieke track in de playlist die hij opzette wanneer ze seks hadden. ‘De track passeerde bijna elke keer, dus het aantal vrijpartijen waar ze niet van genoten moet hebben, is gênant.’ Zelf zag hij het probleem niet, aangezien het hem ‘het perfecte ritme gaf om de liefde op te bedrijven’. Wat heel, heel grappig is als je weet dat het lied in kwestie Cbat van Hudson Mohawke is, een piepend, aritmisch stukje electronica dat klinkt als een trieste robotdolfijn met een platte batterij. De post ging eerst TikTok en vervolgens de wereld rond, in die mate dat het elf jaar oude Cbat naar plek één in Spotify’s viral charts steeg.

Sympathieke man, Tourist LeMC, maar feit blijft dat hij ooit Old Town Road heeft gebracht met de lyric ‘Ja, ik rij mijn paard naar de Oude Kerkstraat’.

Drie weken later blijkt er evenwel ook enige collateral damage. Tot voor kort was Hudson Mohawkes Cbat gewoon een fijne electronicasong. Vandaag is het onmogelijk om naar de track te luisteren met een ernstig gezicht – en het lijkt onwaarschijnlijk dat daar ooit nog verandering in zal komen. De harde realiteit: Cbat zal voor altijd gelinkt zijn aan de imaginaire heupbewegingen van een onbekende 25-jarige man.

‘Laatst hadden we seks zonder dat er muziek opstond, maar had ik het lied in mijn hoofd. Ze herkende het ritme en vroeg om te stoppen.’

Dat soort details krijg je dus niet meer uit je hoofd.

2. Imagine – John Lennon

Vermoord door Gal Gadot.

De vorige toevoeging aan de lijst verknoeide songs. In de eerste weken van de corona-epidemie, terwijl de wereld in quarantaine zat, besloot actrice Gal Gadot om met haar collega’s een webcamcover op te nemen van Imagine. Slecht idee. Nog slechtere uitvoering. Het resultaat had iets van de klungelige DIY-trouwfeestvideo’s, gemaakt door één heel enthousiaste getuige en tien minder enthousiaste vrienden, maar dan met de gezichten van Jamie Dornan, Jimmy Fallon, Kristen Wiig, Will Ferrell en Sia. (Hoogtepunt: een toondove Natalie Portman die ‘Nothing to kill or die for’ zingt met de gelaatsuitdrukking van iemand die buiten beeld onder schot gehouden wordt.) Erger nog: het geheel was zo pretentieus, zo wereldvreemd, zo cringe en zo mak dat het John Lennons origineel in minder dan drie minuten van al zijn charmante naïviteit ontdeed. Ik haat Imagine. En dat is de schuld van Gal Gadot.

3. Another One Bites the Dust – Queen

Vermoord door Dacia Duster in 2015.

Of hoe de meest verkochte single van Queen verknoeid werd door een Roemeense budgetvriendelijke SUV. In 2015 kreeg Dacia de publisher van Queen zo ver om, in ruil voor een zak geld, Another One Bites the Dust te mogen gebruiken in een reclamespot voor Duster, waarbij het ook de permissie had om de tekst aan te passen. De nieuwe lyrics – ‘Another one drives the Duster’ – waren schaamteloos. Helaas bleken ze, op een vreemde manier, zó schaamteloos dat niemand ze sindsdien kan vergeten.

4. Ghostbusters – Ray Parker Jr.

Vermoord door Dacia Duster in 2018.

Go, Duster!

5. The Rockafeller Skank – Fatboy Slim

Vermoord door FIFA 1999.

Kan, afhankelijk van uw leeftijd, ook gelden voor Song 2 van Blur (FIFA: Road to World Cup 98), Kids van MGMT (FIFA 09) of Stevie van Kasabian (FIFA 15). Mijn stelling: FIFA, de voetbalgame van EA Sports, is een seriemoordenaar van popsongs. Het wordt een eer genoemd als FIFA je track selecteert voor zijn soundtrack. In werkelijkheid betekent het dat een generatie gamers een vol jaar lang tien tot twintig keer per dag naar een laadscherm kijkt op jouw muziek. Ruw geschat is dat 3000 tot 6000 keer hetzelfde lied. Geen enkele song overleeft dat soort overkill. We zijn 23 jaar verder en ik kan The Rockafeller Skank nog altijd niet horen zonder onwillekeurig op de skipknop te drukken.

6. Lambada – Kaoma

Vermoord door mama appelsap.

Blijkt namelijk dat het onmogelijk is geworden om de Lambada op te zetten zonder dat er iemand zegt: ‘Je moet eens luisteren. Zo meteen zingt die “Waar is toch dat zebrahondje voor?”’, gevolgd door ‘Nu komt het!’ en ‘Ah nee. Te snel. Wacht. Nu!’ Het gevolg van de populariteit van mama appelsap, het fenomeen waarbij je hersenen verkeerde woorden invullen in liedjesteksten die je niet goed kunt verstaan. Waaide als begrip over van de Nederlandse radio, een jaar of tien geleden, en wordt sindsdien ook bij ons in specifieke middens als ‘hilarisch’ bestempeld. Het neveneffect: zodra je erop gewezen wordt, is dat ook het enige wat je nog kunt horen. Zie ook: Duffy’s Mercy (‘I’m begging you for bird seed’), Kings of Leons Sex on Fire (‘Even geleden / Ton met zout’) en Alane van Wes (‘Luilak, hang je tas op’). Allemaal kapot nu.

7. Age Ain’t Nothing but a Number – Aaliyah

Vermoord door R. Kelly.

Sowieso is het ongemakkelijk om naar eender welk nummer van R. Kelly te luisteren sinds zijn veroordelingen voor mensenhandel, gedwongen prostitutie, seksuele uitbuiting en afpersing van vrouwen en minderjarigen. Compleet onmogelijk is dit Age Ain’t Nothing but a Number, een nummer dat R. Kelly voor de toen veertienjarige Aaliyah schreef en dat op haar gelijknamige debuutplaat belandde. Later bleek dat R. Kelly Aaliyah had leren kennen op haar twaalfde, illegaal met haar was getrouwd op haar vijftiende en haar leeftijd had vervalst op het certificaat. Dat is gewoon vies.

8. Start Me Up – The Rolling Stones

Vermoord door Bill Gates.

Een song die op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. Het verkeerde moment was augustus 1995. De verkeerde plek was het podium waar Bill Gates, Steve Ballmer en de rest van de Microsoft-boys Windows 95 lanceerden. Wie de beelden niet kent: ze deden dat door op de tonen van Start Me Up naast het ritme te klappen, uitzinnig met hun armen te zwaaien, zot van glorie over het podium te rennen en die ene rare hupbeweging met hun voeten te maken die alleen nonkels op trouwfeesten kunnen. Iconisch fragment. Top vijf grappigste YouTube-video’s. Naar verluidt betaalde Microsoft drie miljoen dollar aan The Rolling Stones om het nummer te mogen gebruiken voor zijn campagne. De ware kostprijs is dat het internet Start Me Up sindsdien associeert met kalende mannen met het hemd in de broek.

9. Hallelujah – Leonard Cohen

vermoord door Zack Snyder.

De mensheid, en popcultuur in het bijzonder, heeft jarenlang haar best gedaan om Hallelujah kapot te krijgen. Geen emotionele montage in een tv-serie of film zonder dat er naar de publishers van Leonard Cohen werd gebeld, de yes men onder de platenbonzen. Zie: The OC, The West Wing, House, M.D., Lord of War, ER, Scrubs en Shrek. (Natalia en Gabriel Ríos deden in 2010 nog hun duit in het zakje met een cover voor Help Haïti.) De fatale klap kwam uiteindelijk van Watchmen, de film, waarin Zack Snyder het nummer gebruikte als soundtrack bij de notoire seksscène van Nite Owl en Silk Spectre, nummer één in Screencrush’, Indiewires én Deciders lijst van ‘worst sex scenes of all times’. Een fragment dat zo vreemd, ongemakkelijk en over the top was dat mensen zich afvroegen of Zack Snyder al ooit seks had gehad. Voor u gaat googelen: weet dat als u eenmaal het orgasmegezicht van Nite Owl gezien hebt, precies op het moment dat het koor in het refrein invalt, Hallelujah nooit meer hetzelfde zal klinken.

10. Old Town Road – Lil Nas X

Vermoord door Tourist LeMC.

Ja, Tourist LeMC besefte onmiddellijk wat hij gedaan had, de video is meteen zorgvuldig verwijderd van het internet én hij heeft zich openlijk geëxcuseerd voor zijn misstap. Oprecht een sympathieke man ook, Tourist. Maar feit blijft dat hij ooit inderhaast een livecover van Old Town Road heeft gebracht voor Studio Brussel, dat die versie de lyric ‘Ja, ik rij mijn paard naar de Oude Kerkstraat’ bevatte en dat alles is waar ik nog aan kan denken als ik Lil Nas X hoor.

11. Won’t Get Fooled Again – The Who

Vermoord door CSI.

Een subcategorie op zich: de pogingen van de CSI-franchise om het verzameld werk van The Who te kapen. CSI: Las Vegas heeft Who Are You als themalied. (Al zal dat voor jongere lezers vooral de tune van The Masked Singer zijn.) CSI: NY deed het met Baba O’Riley,CSI: Cyber had I Can See for Miles. Maar de hardnekkigste associatie bleek die tussen CSI: Miami en Won’t Get Fooled Again. Sinds 2008 zie ik geen molenwiekende Pete Townshend meer voor me als ik de intro van dat nummer hoor, maar David Caruso die zijn zonnebril opzet. Verschrikkelijk is dat niet. Wel een beetje spijtig.

12. La Bamba – Los Lobos

Vermoord door trouwfeesten.

Op zich een fijn nummer. Maar ja. De kuskesdans. Altijd jammer gevonden.

13. Pumped Up Kicks – Foster the People

Vermoord door de lyrics.

Dat nummers een nare bijklank kunnen krijgen als je eenmaal weet waar ze over gaan, weet iedereen die de tekst van Every Breath You Take van The Police (stalking) of L’histoire de Melody Nelson van Serge Gainsbourg (verliefdheid op een vijftienjarige) gegoogeld heeft. Een iets recenter voorbeeld is Pumped Up Kicks, de sleeperhit van Foster the People uit 2010. Lijkt een vrolijke uptempo-indiepopsong, tot je ontdekt dat je die ‘You better run, better run / Outrun my gun’ uit het refrein letterlijk moet nemen. Blijkt namelijk dat het nummer gaat over een psychotische jongen die plannen smeedt voor een high-school shooting. ‘But he’s coming for you / Yeah, he’s coming for you, wait.’ Het was ook de bedoeling dat u dat niet meteen zou opmerken: Pumped Up Kids was geschreven als een fuck you aan de hipsters ‘die op het nummer zouden dansen’. Niet dat Foster the People tot geweld oproept. Het nummer is net een veroordeling. Maar toch: serieuze buzzkill.

14. Summer of ’69 – Bryan Adams

Vermoord door Bryan Adams.

Occasioneel durft een artiest al eens zijn eigen nummer killen, zoals Bryan Adams deed met Summer of ’69. Decennialang was het de go-to-song voor wijdbeense luchtgitaristen op de dansvloer, tot het internet omstreeks 2008 opmerkte dat Bryan Adams in 1969 tien jaar oud was – veel te jong dus om zijn avonden ‘down at the drive-in’ te spenderen. Waarna Bryan Adams toegaf dat het nummer inderdaad niet over het jaar ’69 ging, maar over de sekspositie. In zijn woorden: ‘It’s about making love à la 69. ’ Dat is een beeld – en een frasering – die niemand kan vergeten. Weg nostalgische ondertoon, om plaats te ruimen voor overjaars puberaal gegniffel. Gelukkig hebben we Livin’ on a Prayer nog.

15. Fuck You – Lily Allen

vermoord door FC De Kampioenen.

Kan persoonlijk zijn, maar als je brein eenmaal registreert dat de pianoriedel van Lily Allens Fuck You een modulatie is van de intro van de theme song van FC De Kampioenen, is er geen manier om dat nog te onthoren. Nogmaals: kan persoonlijk zijn. Zo niet: mijn oprechte excuses.