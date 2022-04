Zondag worden de 64ste Grammy Awards, de belangrijkste prijzen uit de muziekindustrie, uitgereikt in Los Angeles. De ceremonie zou plaatsvinden op 31 januari, maar door een piek in de oronabesmettingen werden de festiviteiten uitgesteld naar 3 april. Verzilvert Jon Batiste een van zijn elf nominaties? Wie neemt een grammofoonbeeldje mee naar huis in de categorieën album, plaat ('record') en lied van het jaar? En wie wordt gekroond tot beste nieuwe artiest?

Met de Grammy's bekroont de Recording Academy de, haars inziens, beste muziek die tussen 1 september 2020 en 30 september 2021 uitgebracht werd. Jon Batiste verzamelde elf nominaties. Die heeft hij te danken aan de jazznummers die hij schreef voor de Pixarfilm 'Soul' en aan zijn eigen album 'WE ARE'. Ook de popartiesten Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R. (elk acht nominaties), Billie Eilish en Olivia Rodrigo (elk zeven nominaties) maken heel wat kans op een felbegeerd grammofoonbeeldje. De voornaamste categorieën zijn plaat ("record") van het jaar, album van het jaar, lied van het jaar en beste nieuwe artiest.

Voor het eerst werden in die categorieën tien kanshebbers genomineerd. Volgens Harvey Mason Jr., CEO van de Recording Academy, die de Grammy Awards organiseert, zou die uitbreiding een antwoord zijn op de snelle groei van de hoeveelheid muziek die, in tijden van streaming, elke dag de wereld in geslingerd wordt. De Grammy voor plaat van het jaar kan naar een single of één nummer van een album gaan, de Grammy voor album van het jaar is voorbehouden voor volledige albums. Beide prijzen lauweren de plaat of het album in zijn geheel en zijn een pluim op de hoed van de artiest, de "featured" artiest, de producer en de mensen achter de knoppen in de opnamestudio. De Grammy voor lied van het jaar bekroont dan weer de liedschrijvers. Olivia Rodrigo, die zichzelf in de schijnwerpers werkte met het nummer "drivers license", is als enige artiest genomineerd in de vier voornaamste categorieën. Voor de Grammy voor beste nieuwe artiest neemt ze het op tegen onder meer FINNEAS (de broer en producer van Billie Eilish), Glass Animals, Arlo Parks en Saweetie.

Voor de Grammy voor album van het jaar nemen Jon Batiste en Olivia Rodrigo ('Sour') het op tegen Tony Bennet en Lady Gaga ("Love For Sale"), Justin Bieber ("Justice", in een deluxeversie), Doja Cat ("Planet Her", ook in een deluxeversie), H.E.R. ("Back Of My Mind"), Lil Nas X ("Montero"), Taylor Swift ("Evermore") en Kanye West ("Donda"). Opvallend: ABBA werd in de jaren zeventig en tachtig niet eenmaal genomineerd voor een Grammy, maar maakt met "I Still Have Faith In You" kans op de Grammy voor plaat van het jaar. Dankzij "Bad Habits" is Ed Sheeran dan weer genomineerd in de catagerie lied van het jaar.

Daarnaast worden nog 82 awards in 25 velden uitgereikt: de categorieën gaan van populaire genres zoals pop, rap en country over latingenres tot typisch Amerikaanse genres zoals contemporary christian music, gospel en bluegrass. In de zogenaamde vakcategorieën worden onder meer producers bekroond. Er zijn ook vijf ereawards. Het is de eerste ceremonie sinds het nominatieproces grondig gewijzigd werd: voortaan bepalen anonieme comités van experten niet langer welke artiesten in de verschillende categorieën van de hoofdprijzen en de genreprijzen de uiteindelijke shortlist halen. Vorig jaar boycotte The Weeknd, die in 2020 het hitalbum "After Hours" uitbracht, de Grammy's, wegens de "geheime comités".

Rapper en zanger Drake, die genomineerd was in de categorieën beste rapperformance en beste rapalbum, heeft zich dit jaar teruggetrokken uit de wedstrijd. Dat artiesten van kleur weinig prijzen in de voornaamste categorieën ten deel vallen, is een terugkerende kritiek tegen de Grammy's. De awardshow vindt voor het eerst plaats in Los Angeles, in de MGM Grand Garden. Trevor Noah, komiek, acteur en host van "The Daily Show", zal de ceremonie aan elkaar praten. Geen Grammy awards zonder live muziek: naast een aantal genomineerden zullen onder meer BTS, J Balvin en Nas optreden.

Met de Grammy's bekroont de Recording Academy de, haars inziens, beste muziek die tussen 1 september 2020 en 30 september 2021 uitgebracht werd. Jon Batiste verzamelde elf nominaties. Die heeft hij te danken aan de jazznummers die hij schreef voor de Pixarfilm 'Soul' en aan zijn eigen album 'WE ARE'. Ook de popartiesten Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R. (elk acht nominaties), Billie Eilish en Olivia Rodrigo (elk zeven nominaties) maken heel wat kans op een felbegeerd grammofoonbeeldje. De voornaamste categorieën zijn plaat ("record") van het jaar, album van het jaar, lied van het jaar en beste nieuwe artiest. Voor het eerst werden in die categorieën tien kanshebbers genomineerd. Volgens Harvey Mason Jr., CEO van de Recording Academy, die de Grammy Awards organiseert, zou die uitbreiding een antwoord zijn op de snelle groei van de hoeveelheid muziek die, in tijden van streaming, elke dag de wereld in geslingerd wordt. De Grammy voor plaat van het jaar kan naar een single of één nummer van een album gaan, de Grammy voor album van het jaar is voorbehouden voor volledige albums. Beide prijzen lauweren de plaat of het album in zijn geheel en zijn een pluim op de hoed van de artiest, de "featured" artiest, de producer en de mensen achter de knoppen in de opnamestudio. De Grammy voor lied van het jaar bekroont dan weer de liedschrijvers. Olivia Rodrigo, die zichzelf in de schijnwerpers werkte met het nummer "drivers license", is als enige artiest genomineerd in de vier voornaamste categorieën. Voor de Grammy voor beste nieuwe artiest neemt ze het op tegen onder meer FINNEAS (de broer en producer van Billie Eilish), Glass Animals, Arlo Parks en Saweetie.Voor de Grammy voor album van het jaar nemen Jon Batiste en Olivia Rodrigo ('Sour') het op tegen Tony Bennet en Lady Gaga ("Love For Sale"), Justin Bieber ("Justice", in een deluxeversie), Doja Cat ("Planet Her", ook in een deluxeversie), H.E.R. ("Back Of My Mind"), Lil Nas X ("Montero"), Taylor Swift ("Evermore") en Kanye West ("Donda"). Opvallend: ABBA werd in de jaren zeventig en tachtig niet eenmaal genomineerd voor een Grammy, maar maakt met "I Still Have Faith In You" kans op de Grammy voor plaat van het jaar. Dankzij "Bad Habits" is Ed Sheeran dan weer genomineerd in de catagerie lied van het jaar. Daarnaast worden nog 82 awards in 25 velden uitgereikt: de categorieën gaan van populaire genres zoals pop, rap en country over latingenres tot typisch Amerikaanse genres zoals contemporary christian music, gospel en bluegrass. In de zogenaamde vakcategorieën worden onder meer producers bekroond. Er zijn ook vijf ereawards. Het is de eerste ceremonie sinds het nominatieproces grondig gewijzigd werd: voortaan bepalen anonieme comités van experten niet langer welke artiesten in de verschillende categorieën van de hoofdprijzen en de genreprijzen de uiteindelijke shortlist halen. Vorig jaar boycotte The Weeknd, die in 2020 het hitalbum "After Hours" uitbracht, de Grammy's, wegens de "geheime comités". Rapper en zanger Drake, die genomineerd was in de categorieën beste rapperformance en beste rapalbum, heeft zich dit jaar teruggetrokken uit de wedstrijd. Dat artiesten van kleur weinig prijzen in de voornaamste categorieën ten deel vallen, is een terugkerende kritiek tegen de Grammy's. De awardshow vindt voor het eerst plaats in Los Angeles, in de MGM Grand Garden. Trevor Noah, komiek, acteur en host van "The Daily Show", zal de ceremonie aan elkaar praten. Geen Grammy awards zonder live muziek: naast een aantal genomineerden zullen onder meer BTS, J Balvin en Nas optreden.