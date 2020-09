Paul Baeten,schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, de nieuwe novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Dus een paar min of meer bekende mensen hebben eens wat dingen gevogeld en dat gefilmd, en toen vond iemand het echt nodig om dat te delen met de wereld. We zijn toch echt maar een preuts en kleingeestig kutvolkje. Als de Vlaamse spirit een mens zou zijn, weet je bij wie je dan uitkomt? Joachim Coens. Geen ballen, geen tieten, geen mening, geen keuzes, geen visie, geen humor, geen grootsheid, geen duidelijke taal, geen seks na het huwelijk, geen geur, geen verlangen, alles droog, alles 'bijna wel' of 'misschien toch niet', geen blik in de spiegel, geen kijk op de wereld. Iedereen rijk en vooral veilig. Ja, als we maar veilig zijn. Voor wat? Weet niemand. 'Het gevaar', zeker? Wat anders? We waren af van de kerk, we waren af van de zuilen, racisme was blijkbaar al jaren relatief, dus dat was ook al geen probleem meer. En toch roddelen we nog als een bende katholieke dorpsbourgeois over mensen met tattoos, rare kapsels, piercings, opvallende kleren, luide smaak of eender welke andere kleur dan het wit van deze pagina. Kortom: alle dingen waar ze in de jaren vijftig - die verder weg zijn dan de jaren vijftig van deze eeuw - ook al over zaagden. En we hebben dus blijkbaar ook nog altijd de houding van een puber met zweetpollen als het over seks gaat die niet neerkomt op elkaar zo veilig mogelijk in slaap bonken omdat het op de gezinsagenda staat en de therapeute heeft gezegd dat het belangrijk is. Maar we zijn wel mensen 'met gezond boerenverstand'. Ook volgens opperboerin Maggie De Block, die trouwens gelooft dat 'wat mensen zelf een goed idee vinden als ze hun gezond boerenverstand gebruiken' een prima aanpak is voor de grootste crisis sinds de laatste wereldoorlog. En waar leidt al dat gezond boerenverstand toe? Bekrompenheid en tristesse. Mensen die geen goeiendag terugzeggen. Mensen die heel goed verzekerd zijn maar nooit een risico nemen. Fuck alle mensen die achter hun gordijnen zitten te oordelen. Fuck alle lafaards met grote monden die heel de dag pussy delen op WhatsApp maar die van hun eigen lief niet vinden, fuck alle pastoors van de CD&V die over abortus zeiken, fuck de radiozenders die nog maar eens fucking Bazart spelen in de plaats van Miss Angel, fuck de klagers die eens niet ver op vakantie konden voor een paar maand, fuck sowieso alle idioten die in de rijkste middenklasse van de wereld werden geboren en nog durven te geloven dat ze eigenlijk meer verdienen. Ah ja, en fuck alle Facebookintellectuelen die ook deze keer zullen vinden dat ik me maar moet ophangen of 'in Afrika' moet gaan wonen als landverrader omdat ik Vlamingen eens afzeik terwijl ik er zelf een ben. Want dat zijn ze, de mensen van wie de wereld niet groter is dan hun stom huis en hun stom werk en de stomme steenweg die ertussen ligt. Buiten kinderen en dieren zou iedereen beter eens wat meer andere mensen en/of voorwerpen tot zich nemen en dat liefst zo veel mogelijk delen op WhatsApp, het zou naar mijn laatste wetenschappelijke meting ongeveer 99 procent van onze rotverwende problemen oplossen en misschien die zwart-gele Vlaamse vlaggenmast uit ons seuterige gat halen. Behalve als je die er nu net in wilde steken, natuurlijk.