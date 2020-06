De Warmste Week 2020, een solidariteitsactie van alle VRT-merken, draait dit jaar niet om geld inzamelen voor goede doelen, maar om het helpen van mensen die hulp nodig hebben. Goede doelen reageren geschrokken en starten een petitie.

'Niet je geld telt, maar je persoonlijke inzet', zo kondigt de openbare omroep woensdag aan. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben, wil de VRT het vuur van de solidariteit van tijdens de coronacrisis in Vlaanderen brandend houden.

In plaats van geld in te zamelen voor goede doelen, kunnen mensen dit jaar een project opzetten om anderen te helpen. Dat kunnen ze alleen doen, of samen met een vzw, de buurt, collega's of vrienden. Ideeën voor projecten kunnen nu al bekend gemaakt worden via dewarmsteweek.be, registreren kan vanaf september. De Warmste Week krijgt opnieuw zijn finale op radio, tv en online in de week voor kerst.

'Geef ons nog een jaar'

Goede doelen reageren geschrokken op het nieuws. Aangezien de Warmste Week dit jaar inzet op vrijwilligerswerk, lopen heel wat goede doelen inkomsten mis. En die zijn broodnodig, zeker 'nu de overheid ongezien knipt in subsidies voor cultuur, jeugdwerk en sociaal-cultuureel werk'. 'Geef ons nog een jaartje', klinkt het. Met een petitie pleiten verschillende goede doelen en sociale organisaties voor een extra jaar de Warmste Week zoals we de actie kennen: met luisteraars die initiatieven organiseren voor een zelfgekozen goed doel.

