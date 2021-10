Vlaamse actrice Sien Diels, bekend van 'Sesamstraat', is overleden

De Vlaamse actrice Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft VRT NWS maandagavond. De actrice is bekend als Sien uit 'Sesamstraat'. Diels speelde 36 jaar lang één van de vaste rollen in het Nederlandse kinderprogramma.

Sesamstraat