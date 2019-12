2019 was een topjaar voor antropomorfe varkens, maar een tegenvaller voor een kale muzikant.

Stijger: Keanu Reeves

Hij was te zien (of te horen) in John Wick 3: Parabellum, Toy Story 4, Always Be My Maybe en de trailer van de aankomende SpongeBob-film, er werden ontelbare memes aan hem besteed, hij kreeg een eigen KeanuCon-festival en The New Yorker kopte 'Keanu Reeves Is Too Good for This World'. Keanu Reeves was werkelijk overal.

...