Het internet is nog steeds in de war door Tom Hiddlestons hoofdrol in een Chinese reclamespot voor vitaminemerk Centrum. Daarin bereidt de acteur een angstaanjagend symmetrisch ontbijt en kijkt hij verdrietig in de camera terwijl hij ons multivitamines voor vrouwen probeert aan te smeren. Vier sterren die eerder hun gezicht leenden aan tenenkrullende campagnes.

Bob Dylan voor Victoria's Secret

De achtergrond Ooit was Dylan een anti-establishmenticoon dat zong dat wealth een filthy rag is. Tot hij de wereld van celebrity endorsements ontdekte en het gezicht werd van Cadillac, Apple, Pepsi, Google Instant, Chrysler en technologieconcern IBM. Maar het meest van de pot gerukt was de spot voor lingeriemerk Victoria's Secret.

De pitch Bob Dylan kijkt zwoel in de camera terwijl een lingeriemodel verleidelijk door een verlaten kasteel wandelt op de tonen van Love Sick.

Het resultaat Een creepy zestiger gluurt moordlustig naar een halfnaakte vrouw van begin twintig die door een verlaten kasteel wandelt. Op de achtergrond zingt diezelfde zestiger: 'I'm sick of love, I wish I'd never met you.'

MC Hammer voor kleefstrips

De achtergrond MC Hammer had met U Can't Touch This reclamegoud in handen, en dat besefte hij maar al te goed. Zo liet hij het nummer weerklinken in spotjes voor antibacteriële handcrème, een verzekeringsmaatschappij, wafels, chocolade, Ford, een vadersdagkaart van Hallmark en een USB-stick van Heineken. Drie jaar geleden werd hij bovendien het gezicht van Command-kleefstrips.

De pitch Een vrouw probeert een lijst op te hangen met behulp van een hamer. MC Hammer, die zich heeft verstopt in haar werkkoffer, roept 'Stop, Hammertime', staat op, blijkt dezelfde outfit te dragen als in de videoclip van U Can't Touch This en demonstreert hoe je met kleefstrips een lijst ophangt.

Het resultaat Exact wat de pitch voorspelde. Toegegeven: 'This Hammer hates nails' is een verdomd goede slogan.

David Beckham voor fishsticks

De achtergrond Dat Becks als sportman al eens opdraafde in reclame voor frisdrank en chips werd hem niet altijd in dank afgenomen. En dus besloot hij in 2008 om zijn reputatie een boost te geven door een samenwerking aan te gaan met Go3, een gezondevoedingslijn voor kinderen. Op papier een waterdicht plan.

De pitch David Beckham trekt samen met een groep kinderen naar het Wembley Stadium om het belang van groenten te verkondigen en zijn gezonde snacks te promoten in het bijzijn van de pers.

Het resultaat David Beckham verkondigt het belang van groenten terwijl hij samen met een groep kinderen poseert bij een gigantische stapel gepaneerde fishsticks. Die bevatten blijkbaar Omega-3.

Mr. T voor de Flavorwave Turbo Oven

De achtergrond Mr. T is vooral bekend van zijn rollen in Rocky III en The A-Team, maar heeft daarnaast ook een passie voor keukengerei. In 2008 mocht hij via teleshopping zijn Flavorwave Turbo Oven promoten, die dankzij halogeenwarmte, infraroodstralen en convectietechnologie drie keer sneller zou zijn dan een reguliere oven. 'I pity the fool that keeps Mr. T waiting', lichtte de acteur toe.

De pitch Een ludieke kookdemonstratie met Mr. T.

Het resultaat Een reclamespot van een kwartier waarin Mr T. de set afbreekt, extreem geforceerd zijn tekst aframmelt en wordt toegejuicht door een hysterisch, bejaard publiek.