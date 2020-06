Nu de deuren van concertzalen dicht zijn, zoeken concertfotografen hun modellen elders.

Zoals muzikanten livestreamen vanuit hun woonkamer en podiumbouwers zich specialiseren in veiligheidsschermen uit plexiglas, gaan ook concertfotografen op zoek naar creatieve alternatieven. Onze huisfotograaf Wouter Van Vaerenbergh en zijn vriendin Jennifer Kesteleyn verkopen hun prints online. Limburger Geert Braekers fotografeert artiesten via de webcam. En Trix-huisfotograaf Tom Clabots cureert een wereldwijde collectie straatfotografie.Wouter Van Vaerenbergh stak met zeven andere fotografen de koppen bijeen toen de maatregelen tegen het coronavirus van kracht gingen. Ze zaten allemaal in hetzelfde schuitje: geannuleerde opdrachten, financiële onzekerheid en veel tijd om handen. Beweegreden genoeg om een tijdelijke webshop op te richten. Via Photocöop verkochten ze een selectie prints aan lage prijzen. Meer dan een zakcentje viel daar niet mee te verdienen, maar het hielp volgens Van Vaerenbergh wel om in the picture te blijven. Het leukste? Het persoonlijk afleveren van de bestellingen. 'Iedereen verwachtte de postbode, maar ik stond gewoon zelf voor de deur.'Nu de maatregelen versoepeld zijn, is de webshop opgedoekt. Al blijf het voor Van Vaerenbergh belangrijk om de zoektocht naar creatieve oplossingen verder te zetten. Jennifer Kesteleyn besloot daarentegen om haar webshop open te houden na de quarantaine. Ook zij was aangenaam verrast door de steun die ze ontving, maar erkent dat het moeilijk blijft. Wie niet op een gewaarborgd inkomen kan terugvallen - Kesteleyn werkt onder het kunstenaarsstatuut - voelt het heet worden onder de voeten. 'Alle opdrachten zijn met een jaar uitgesteld', zegt de fotografe. Gelukkig houden de twee zich bezig: ze snuisteren door het archief, voeren hier en daar werk uit en broeden op ideeën die het daglicht nog even niet mogen zien. Net voor de pandemie begon, trok fotograaf Geert Braekers doorheen de Verenigde Staten met de Amerikaanse Emma Ruth Rundle. Ook in eigen land kroop hij al achter de lens voor bands zoals Brutus, STAKE en Whispering Sons. Maar de rest van dit jaar wordt 'gene vette' en de uitkering die Braekers ontvangt, is dat naar eigen zeggen evenmin - de rockfotograaf zag zich intussen genoodzaakt om een bijverdienste te zoeken. Om het gemis te verzachten, bedacht hij een manier om zijn favoriete onderwerpen te blijven fotografen.'Ik facetime normaal nooit, nu doe ik het voortdurend', vertelt Braekers. De videogesprekken vormen de basis van een nieuwe portretreeks. Hij belde een resem bevriende muzikanten op en nam zijn camera in de hand. De geportretteerden in het comfort van hun eigen huis, Braekers aan de andere kant van het scherm. Het resultaat van Home deelde hij de afgelopen weken via zijn Instagrampagina. Of hij de schoonheid nog kan vinden in die beelden? 'De foto's hebben een symbolische waarde, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje,' antwoordt hij. Ook Antwerpenaar Tom Clabots vond inspiratie in de pandemie. De lockdown heeft hem naar eigen zeggen vooral inventiever gemaakt. Alhoewel Clabots meer financiële zekerheid heeft - hij werkt voltijds als grafisch ontwerper - is het voor hem ook aanpassen. Als huisfotograaf bij de Trix nam hij maandelijks vijf à zes concerten voor zijn rekening en tijdens de zomermaanden passeerde hij geregeld op menig festivalweide. Clabots raakte aan de praat met de Londense fotografe Tanya Nagar - die eerder al een boek schreef over 50mm-fotografie en daarvoor Clabots interviewde - en het internationaal straatfotografieproject Covid Steet werd geboren. De twee brachten schrijver en uitgever Adam Juniper aan boord en de cirkel was rond.Met Covid Street cureert het drietal een wereldwijde collectie aan straatfotografie. In coronatijden levert dat bijzondere beelden op: lege straten, gezichten die half verscholen gaan achter mondmaskers en social distancing. 'Deze situatie is zo uniek dat we het als fotografen wel moeten vastleggen', aldus Clabots. Iedereen kan en mag foto's inzenden naar de Instagrampagina van het project. 'De stijl varieert, maar het thema is altijd verbindend.' Ondertussen krijgen Clabots en co dagelijks een tiental berichten uit meer dan dertig landen en werd de hashtag #covidstreet al meer dan vijfduizend keer gebruikt. 'De inzendingen tonen hoe deze periode overal ter wereld heel anders wordt beleefd,' vertelt Clabots. Een selectie beelden wordt achteraf gebundeld in een boek, waarvan de volledige opbrengst naar een goed doel gaat in de creatieve sector. 'We hebben het project opgestart in een heel donkere periode, maar we hopen dat we nu ook het licht op het einde van de tunnel kunnen tonen.'