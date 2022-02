De film 'Une vie démente' van Ann Sirot en Raphaël Balboni is zaterdagavond in Brussel met de belangrijkste prijzen gaan lopen op de uitreiking van de Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen. De film, die handelt over dementie, won zeven prijzen, waaronder beste film, beste acteur en beste actrice . Ook 'Un monde' van Laura Wandel won zeven prijzen.

Jean Le Peltier werd op deze elfde editie bekroond tot beste acteur voor zijn rol in 'Une vie démente', terwijl Jo Deseure voor haar rol in dezelfde film de prijs van beste actrice won. "Un monde" van Laura Wandel kreeg onder meer de prijs voor beste debuutfilm. De jonge acteurs Maya Vanderbeque en Günter Duret uit deze film werden bekroond als beste belofte.

'Un Monde' won op het festival van Cannes al de Fipresci-prijs van de internationale filmcritici in de sectie 'Un certain regard', die op opkomende cineasten gericht is. Een van de 22 Magritte-prijzen is er eentje voor de beste Vlaamse film. Die was zaterdag voor 'La Civil' van Teodora Ana Mihai.

Er was zaterdagavond postuum een ere-Magritte voor cineaste Marion Hänsel. Daarvoor was de Franse actrice en zangeres Jane Birkin naar Brussel afgezakt. ZIj speelde de heldin in 'Dust' in 1985, waarmee Marion Hänsel de Zilveren Leeuw won op het filmfestival van Venetië.

Jean Le Peltier werd op deze elfde editie bekroond tot beste acteur voor zijn rol in 'Une vie démente', terwijl Jo Deseure voor haar rol in dezelfde film de prijs van beste actrice won. "Un monde" van Laura Wandel kreeg onder meer de prijs voor beste debuutfilm. De jonge acteurs Maya Vanderbeque en Günter Duret uit deze film werden bekroond als beste belofte. 'Un Monde' won op het festival van Cannes al de Fipresci-prijs van de internationale filmcritici in de sectie 'Un certain regard', die op opkomende cineasten gericht is. Een van de 22 Magritte-prijzen is er eentje voor de beste Vlaamse film. Die was zaterdag voor 'La Civil' van Teodora Ana Mihai. Er was zaterdagavond postuum een ere-Magritte voor cineaste Marion Hänsel. Daarvoor was de Franse actrice en zangeres Jane Birkin naar Brussel afgezakt. ZIj speelde de heldin in 'Dust' in 1985, waarmee Marion Hänsel de Zilveren Leeuw won op het filmfestival van Venetië.