Tv-tips: moord in het American Football of toch maar The Blues Brothers?

Oxygen True Crime Series: Aaron Hernandez Uncovered (nu op Play More)

Niets dat zo tot de verbeelding spreekt als een succesvolle sporter die een moord pleegt. Kijk maar naar de hetze die ontstond toen O.J. Simpson in 1994 gearresteerd werd voor de moord op zijn vrouw. Dat was niet anders toen New England Patriots-speler Aaron Hernandez een kleine twintig jaar later voor de moord op Odin Lloyd werd opgepakt. Toen bleek dat de NFL-speler nog doden op zijn geweten had, was het hek helemaal van de dam. Wie was deze moordende middenvelder? En waarom hing hij zichzelf in 2017 op in zijn cel? Er hangen véél vragen rond deze zaak. Verwacht dus geen serie als O.J.: Made in America, wel een spannende true crime-docu die op zoek gaat naar antwoorden. Dat doen de makers door de avond waarop Lloyd vermoord is meticuleus te reconstrueren aan de hand van bewakingsbeelden, getuigenissen én een interview met Hernandez' toenmalige vrouw.





The Blues Brothers (dinsdag 5/3, 20.40, CAZ)

Niks new wave, niks disco. Wars van alle muzikale trends van dat moment liet John Landis in 1980 The Blues Brothers op de bioscopen los, een onvervalst eerbetoon aan de rhythm-and-blues. Dan Aykroyd en wijlen John Belushi vertolken de broers Elwood en Jake Blues, immer voorzien van maatpak, deukhoed, witte kousen en zonnebril. Ze roepen hun oude band weer bij elkaar voor een 'mission from God': genoeg geld verzamelen om het weeshuis waar ze zijn opgegroeid voor sluiting te behoeden. Doet er overigens niet toe, want dat magere verhaaltje is vooral een excuus voor slapstick en belachelijke achtervolgingen - de broers worden opgejaagd door nazi's, flikken, een countryband en een mysterieuze moorddadige dame. U kijkt vanzelfsprekend ook naar deze klassieke komedie vanwege de muzikale legendes - James Brown! Aretha Franklin! Cab Calloway! John Lee Hooker! Ray Charles! - die doen waar ze verdomd goed in waren. Let the good times roll!