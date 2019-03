Tv-tips: een Italiaans mysterie of de moedermoppen van Amy Schumer?

The Miracle (Il Miracolo) (dinsdag 19/3, 23.05, Canvas)

Nadat Niccolò Ammaniti hoge ogen gooide met romans als Io e te, dat Bernardo Bertolucci in 2013 verfilmde, werpt de Italiaan zich nu op tv-werk. Gezien het succes van de Italiaanse (co)producties Gomorra en The Young Pope lijkt dat een slimme zet, zeker als je weet dat Ammaniti goed naar beide series heeft gekeken, want in zijn tv-debuut lopen zowel maffiosi als gelovigen rond.

Stuk voor stuk zijn ze in de ban van een wenend Maria-beeld. Voor goedgelovige Italianen niets nieuws, alleen blèrt deze Heilige Maagd menselijk bloed. Negen liter per uur. Bestaan mirakels dan toch? Het heeft er alle schijn van. Welke gevolgen heeft dat dan voor de kerk en hoe reageer je daar als politicus en wetenschapper op? Deze en andere vragen worden gevlochten tot één spannend mysterie, dat acht dagen en evenveel episodes overspant.





Amy Schumer Growing (dinsdag 19/3, Netflix)

'Als jij zo iemand bent die van je zwangerschap geniet, dan hoop ik dat je auto omkantelt', zegt Amy Schumer in Growing, haar tweede stand-upshow voor Netflix. Het verschil met de eerste? De 37-jarige comédienne is intussen getrouwd en betreedt nu zwanger het podium. Maar vergis u niet: al vrij snel maakt ze duidelijk dat ze nog altijd haar perverse en brutaal eerlijke zelve is. 'Je stopt niet met werken... of drinken.'

De show werd gefilmd in een volgepakte zaal in Chicago, een maand nadat Schumer door extreme misselijkheid een tijdje in het ziekenhuis doorbracht en de rest van haar comedytournee moest cancelen.

In Growing brengt ze een hoop schunnige en hilarische spinsels over de voordelen van het vrouw zijn, de huwelijkssleur en - uiteraard - seks.