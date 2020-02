Vanaf nu kan je het bovennatuurlijke coming-of-ageverhaal van Joe Hill op Netflix bekijken.

Een weduwe verhuist met haar drie kinderen naar het ouderlijk huis van haar vermoorde echtgenoot, een victoriaans landhuis in Massachusetts waar het jonge trio met een demon in een strijd om een reeks magische sleutels verwikkeld raakt. Klinkt bekend? Locke & Key is gebaseerd op het werk van Joe Hill, zoon van Stephen King en zelf een populair auteur van creepy comics en romans. De rechten op zijn comicreeks werden tien jaar geleden al verkocht aan de Amerikaanse zender Fox, maar de serie kwam nooit van de grond. De fans wachten hier dus al lang op, en het ziet ernaar uit dat ze waar voor hun geld krijgen. Het victoriaanse landhuis vormt voor gelijk welk scherm een dankbaar cliché en het bovennatuurlijke coming-of-ageverhaal van Hill werd op maat van de jonge massa gesneden. Met zijn afgewogen doses drama, mysterie, humor en griezelmomenten doet Locke & Key aan Stephen Spielbergs eightiesfilms denken.

Locke & Key Nu op Netflix

