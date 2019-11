Straf acteerwerk van Wim Willaert en Anemone Valcke in 'Offline'.

Voor hij in 2016 met Le ciel flamand uitpakte, schonk Peter Monsaert ons al een donker drama. In zijn debuut uit 2012 volgt hij Rudy (Wim Willaert), een pas uit de gevangenis ontslagen Gentse loser die zijn leven opnieuw probeert op te bouwen.

Dat doet hij vooral door veel te surfen naar een sekschatsite, waar hij contact zoekt met steeds hetzelfde meisje, Sweetlips19 alias Vicky (Anemone Valcke). Dit sociaal-realistische drama, dat volks is zonder gekunsteld of geforceerd over te komen, is meer een soort sprookje over tweede kansen krijgen en oude wonden die moeilijk helen.

Ook prima: de sfeervolle naturalistische fotografie van Ruben Impens, de rake vertolking van Willaert en de soundtrack van Triggerfinger.