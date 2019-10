Voor wie niet genoeg kan krijgen van de topserie Breaking Bad.

Net als zijn hoofdpersonage Walter White heeft Breaking Bad-bedenker Vince Gilligan een afkeer van vliegen. Niet enkel pende hij een volledige aflevering van zijn iconische serie over een brave leerkracht die na een kankerdiagnose drugsdealer wordt vanuit het perspectief van een vlieg, ook tijdens de productie van deze langspeelfilm deed scenarist-regisseur Gilligan er alles aan om nieuwsgierige fly on the wall-journalisten buiten te houden. Acteurs werden voor shoots stiekem naar het zanderige Albuquerque gevlogen, decors hermetisch afgesloten en op café moest de hele crew over het project zwijgen omdat 'enkel God weet wie er naast je aan de toog zit', aldus Gilligan.

Het heeft geholpen. Eind augustus viel iedereen uit de lucht toen Netflix aankondigde dat er een vervolg op Breaking Bad zat aan te komen. Ook vandaag wordt er bijzonder zuinig omgesprongen met informatie. Wat wél geweten is, is dat El Camino verdergaat waar de serie zes jaar geleden stopte. Toen ontsnapte Jesse Pinkman (Aaron Paul) dankzij het ingebouwde wapentuig in de Chevrolet El Camino van zijn partner in crime Walter White (Bryan Cranston) uit de handen van een bende neonazi's. Het moment waarop de dodelijk gewonde Walter daarna het loodje legt terwijl Badfinger 'Guess I got what I deserved' zingt, is intussen tv-geschiedenis.

Waar kan Jesse echter naartoe nu hij zelf gewond is? Misschien kunnen zijn makkers hem helpen. Volgens insiders keren er in de film naast Jesse nog tien bekende gezichten terug, van wie intussen alleen Jesse's slackervrienden Skinny Pete (Charles Baker) en Badger (Matt Jones) officieel bevestigd zijn. Acteur Jonathan Banks verklapte op de rode loper van de Emmy Awards dat zijn personage, privédetective Mike Ehrmantraut, ook terugkeert in de film. Nochtans kwam die in het laatste seizoen van Breaking Bad aan zijn einde.

Betekent dit dat ook Walter miraculeus uit de dood zal herrijzen? Tv-junkies geloven van wel. Sommige van hen denken dat ze hun geliefde drugskok zullen terugzien in flashbacks, of als een spirituele gids die de getraumatiseerde Jesse uit zijn nachtmerrie zal navigeren. Een meer gedurfde theorie is dat White nooit is gestorven aan zijn schotwond omdat het bloed van kankerpatiënten sneller stolt dan bij niet-zieke mensen. Van iemand die een hele aflevering een vlieg achtervolgt, mag je nu eenmaal alles verwachten.