Een prachtig sciencefictionsprookje van Guillermo del Toro, goed voor vier Oscars.

De Mexicaanse horrormaestro Guillermo del Toro ( Pan's Labyrinth) vindt schoonheid in de duisternis of bij dreigende monsters. In dit scifisprookje, goed voor vier Oscars waaronder die voor beste film en regisseur, doet hij dat via de onwaarschijnlijke liefdeshistorie van Elisa (Sally Hawkins), een vrouw die wel kan horen maar niet praten, en een amfibisch wezen (Doug Jones), dat in een militair laboratorium door de snode kolonel Strickland (Michael Shannon) aan allerlei experimenten wordt onderworpen. Zoals zo vaak bij Del Toro is het design verrukkelijk, maar wat The Shape of Water zo bijzonder maakt zijn de talrijke cinefiele referenties, van The Red Shoes tot de monsterfilms uit de jaren vijftig waaraan deze betoverende film een warme hommage brengt.

The Shape of Water Zondag 9/2, 20.40, CAZ

