Tv-tip van de dag: Viggo Mortensen schittert in 'Captain Fantastic'

Met vrouw en zes kinderen trekt hij zich terug in de wildernis van het noordwesten van de VS om een ander leven op te bouwen, ver van de moderne maatschappij. De kinderen - tussen 7 en 18 - hebben namen als Kielyr, Bodevan en Rellian, om te benadrukken dat iedereen een uniek individu is. Ben leert hen hoe je een hert met een mes doodt, steile rotswanden beklimt, met pijl en boog schiet, maar net zo goed moeten ze over deeltjesfysica leren, literatuurklassiekers als De gebroeders Karamazov lezen en meerdere talen onder de knie krijgen. 's Avonds wordt er muziek gemaakt rond het kampvuur - elektronische technologie is verboden. Wat allemaal niet wil zeggen dat Bens stam de extreme ideeën van hun idealistische patriarch altijd even fantastisch vindt. Met name: ligt het aan dit leven dat de bipolaire stoornis van Bens vrouw Leslie verergert?

Delen Captain Fantastic houdt het midden tussen radicale maatschappijkritiek en tragikomische feelgoodfilm.

Hoewel hij niet gelooft in westerse geneeskunde, ziet Ben zich genoodzaakt Leslie in een ziekenhuis te laten opnemen. Uiteindelijk gaat het hele gezin met hun omgebouwde schoolbus Steve de confrontatie met de buitenwereld aan, dwars door de vermaledijde kapitalistische samenleving met haar supermarkten en diners. In een restaurant vraagt een van de kinderen: 'Wat is cola?' 'Vergif', antwoordt Ben minachtend.

Regisseur Matt Ross - u kent hem als Gavin uit de comedyreeks Silicon Valley - oogstte lof voor het aanstekelijke Captain Fantastic (2016), dat het midden houdt tussen radicale maatschappijkritiek en tragikomische feelgoodfilm. Bovendien: Viggo Mortensen staat zó goed met die baard.

En nog een leuk idee voor de feestdagen: de familie Cash viert Kerstmis niet, maar wel Noam Chomsky Day. Dat is niet helemaal fictief: het gezin van Matt Ross viert de verjaardag van de Amerikaanse filosoof en activist door elk enkele citaten naar keuze uit het werk van Chomsky te laten voorlezen. Als het u een onmogelijke opdracht lijkt om uw kinderen zo ver te krijgen, Ross geeft toe dat hij de zijne wel eerst naar de feestdis moet lokken met taart en snoep. Gezellig!