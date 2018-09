Tv-tip van de dag: met deze docu duik je diep in de algoritmen van Facebook

Inside Facebook: Secrets of a Social Network Donderdag 13/9, 21.20, Canvas

Facebook, het bedrijf dat al uw diepste geheimen kent, heeft ook enkele zaken die het liever verborgen houdt. De makers van deze docu peilen naar de diepste algoritmes van Facebook, om zo de kernwaarden van het bedrijf te ontcijferen.

Delen Zuckerberg zegt dat Facebooks missie het verbinden van mensen is, deze revelerende reportage leert iets heel anders

Hoe ze dat doen? Simpel: door te solliciteren voor de job van 'content moderator'. Dagelijks worden enorme hoeveelheden beeld en tekst op het platform opgeladen die gekeurd moet worden. Dat werkje van soms gruwelijke content 'liken' en 'disliken' besteedt het bedrijf uit aan tienduizenden onvoorbereide krachten, verspreid over verschillende bedrijven. Omdat slimme robots en algoritmes nu eenmaal geen moreel kompas hebben.

Maar Facebooks morele kompas zit evenmin altijd juist. Dat geeft meestal de meest profijtelijke route aan, zoals ook The Cleaners al aantoonde (toevallig ook deze week te zien). Die documentaire onderzocht wie de macht heeft over wat we te zien krijgen, Inside Facebook gaat nog een stap verder door te infiltreren in zo'n machtscentrum: het Ierse CPL Resources, een van Facebooks vele moderatiecentra, waar wekelijks miljoenen posts worden doorgelicht, gedeletet en gemarkeerd als 'disturbing'.

Maar wat is 'verontrustend'? Herinnert u zich de hoorzitting van Mark Zuckerberg in een Amerikaanse Senaatscommissie nog, waar de Facebook-baas wegens het Cambridge Analytica-schandaal op het matje geroepen werd? Zuckerberg gaf er toe dat hij liever niet vertelde in welk hotel hij verbleef. Inside Facebook leert dat zijn bedrijf er geen probleem mee heeft om een video van een man die een peuter mishandelt of een filmpje waarop iemand levende ratten opeet te laten staan.

Inside Facebook zoekt naar de ware doelen achter die verontrustende keuzes. Zuckerberg zegt dat Facebooks missie het verbinden van mensen is, deze revelerende reportage leert iets heel anders. 'Als je te veel censureert, verliezen mensen hun interesse in het platform', verklaart een medewerker op verborgen camera. 'Op het einde van de dag moet er geld verdiend worden.'