Tv-tip van de dag: Frances Lefebure verbetert de wereld in 'Make Belgium Great Again'

Samen met een groot deel van het team achter Sorry voor alles trok de goedlachse Lefebure door België om overal problemen op te lossen. Van het tekort aan orgaandonoren tot een 86-jarige man die maar niet kan achterhalen welk deuntje de hele tijd in zijn hoofd zit: geen probleem te groot of te klein of Lefebure schiet te hulp. Haar lijfspreuk en de titel van de nieuwe reeks: Make Belgium Great Again!Frances Lefebure for president?

Frances Lefebure: (lacht) Wel, het programma is zeker niet politiek getint, als ik dat even mag benadrukken. Make Belgium Great Again! is gewoon een teasende titel die we lekker gestolen hebben van Donald Trump.

En toch probeer je, net als een echte politica, van België een betere plek te maken.

Lefebure: De wereld proberen te verbeteren is altijd goed, niet? Het is leuk om mensen te helpen. Soms hebben we iemand geholpen die met een ogenschijnlijk klein probleem zat, maar dat betekent niet dat het voor hem niet belangrijk was. Daarnaast hebben we geprobeerd om grote maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen.

Welke zijn de belangrijkste problemen die je hebt aangepakt?

Lefebure: Wie ben ik om te zeggen wat het belangrijkst is? Qua grote thema's hebben we gewerkt rond onder meer orgaandonatie, plastic- en milieuvervuiling en voedselverspilling. Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat ik de moraalridder uithang. Bij het begin van elke aflevering steek ik de hand in eigen boezem. We willen gewoon een bewustzijn creëren rond problemen die je zelf misschien niet opmerkt.

In Hotel Römantiek pleitte je voor liefde op late leeftijd, nu is er dit. Schuilt er een activiste in Frances Lefebure?

Lefebure: (lacht) Ik denk dat ik daar gewoon 'ja' op kan antwoorden. Ik vind mijn steentje bijdragen heel belangrijk en ben blij dat ik programma's kan maken die echt iets betekenen voor mensen.

Vertaalt dat activisme zich ook in je privéleven?

Lefebure: Zeker, maar ik loop daar niet graag mee te koop. Ik vind dat iedereen moet beslissen wat hij of zij kan en wil doen om van de wereld een betere plek te maken.