Tom Hanks neemt de hoofdrol voor zijn rekening in het waargebeurde gijzeldrama Captain Phillips.

Het is wat rustiger geworden voor de Somalische kust, maar de Europese operatie Atalanta tegen piraterij in de buurt van de Hoorn van Afrika is nog altijd aan de gang.

Hoogspanning op zee krijg je ook in dit claustrofobische gijzelingsdrama naar het waargebeurde verhaal van Richard Phillips, de kapitein van het Amerikaanse vrachtschip Maersk Alabama dat in 2009 door Somalische piraten werd gekaapt.

Tom Hanks maakt indruk als de kapitein die koelbloedig probeert te blijven, en hetzelfde kan gezegd worden van Barkhad Abdi in de rol van de steeds nerveuzer wordende piraat Muse. Ook dit keer zorgt Paul Greengrass ( United 93 en drie Jason Bourne-films) voor een stresserende reconstructie.