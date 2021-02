In het zesde seizoen van Stukken van mensen zet antiquair Bie Baert onder toezicht van gastvrouw Evy Gruyaert opnieuw haar charmes en zakelijk talent in om unieke verzamelobjecten voor de neus van conculega's als Sofie Van de Velde en Paul De Grande weg te kapen.

Voorwerpen waarvoor Bie Baert in deze jaargang mogelijk veel geld wil ophoesten: onder meer een gitaar van BB King en een litho van David Hockney, al dan niet aangeboden door een bekende Vlaming. Voor Baert zijn de deals echter meer dan louter zakelijke transacties.

'Dit seizoen kwamen er veel stukken voorbij waar ik aanvankelijk weinig mee had', vertelt Baert. 'Maar als je dan het verhaal erachter hoort, dan komt zo'n object soms echt tot leven. Iets kopen dat misschien niet helemaal in je straatje past, levert ook vaak de grootste voldoening op. Er zitten dus wel wat plotwendingen in dit seizoen van Stukken van mensen.' Vorig jaar was jij de dealer die het meeste geld uitgaf. Had je ook nu weer een gat in je hand? Bie Baert:(lacht) Als ik iets wil, ga ik er helemaal voor! Dan laat ik niet los. Toch speel ik ook op safe. Vorig jaar gaf ik veel uit omdat ik voor sommige objecten al geïnteresseerde klanten had. Nu waren er weer andere klanten die het geld goed lieten rollen. Aan veel van die voorwerpen kleven persoonlijke anekdotes. Dat maakt zo'n transactie eigenlijk vrij intiem. Baert:Het verbaast me dat geboren performers soms zenuwachtig zijn als ze hun voorwerp bij ons komen aanprijzen. Tom Waes bijvoorbeeld, toen die enkele jaargangen terug een van zijn foto's wilde verkopen. Daar schrok ik van. Achteraf vertelde hij me dat hij zich toen naakt had gevoeld. Het was niet Tom de fotograaf die daar stond, maar Tom die de kennersblik vreesde. Het voelde voor hem als een mondeling examen. Dit keer komt Tom Barman zijn antieke radio- en platenspeler aanbieden. Hoe is dat verlopen? Baert:Ik ben een groot muziekliefhebber en heb dEUS lang van dichtbij gevolgd. Voor mij was het dus bijzonder dat Tom in het programma zat. Ik kan zeggen dat de persoon die dat zeldzame stuk heeft gekocht sowieso meer moest én wilde betalen omdat het van hem kwam. Je mag de verzamelaars van memorabilia echt niet onderschatten. (lacht)Was er ook een object dat spijtig genoeg weer niet te koop werd aangeboden in Stukken van mensen?Baert:Al van bij het begin van mijn carrière ben ik verzot op 'lay figures', academische tekenpoppen die je in verschillende posities kunt zetten. Ik heb ze al heel vaak aangekocht en verkocht, maar ze zijn steeds moeilijker te vinden, vooral de levensgrote versies. Aan alle mensen die er op zolder eentje liggen hebben: daar tast ik diep voor in de buidel!