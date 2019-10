Een documentaire van Jawad Rhalib over hedendaagse dansers en kunstenaars met een Arabische achtergrond.

In de Arabische wereld kwam de creatieve vrijheid met de opkomst van het moslimfundamentalisme steeds meer onder druk te staan. Zo leerde de Belgisch-Marokkaanse documaker Jawad Rhalib zich als kind te schamen voor zijn moeder, een buikdanseres. Wat nog niet zo lang geleden een bewonderde discipline was, wordt vandaag de dag door religieuze radicalen weggezet als onrein.

Hetzelfde geldt voor muziek en vele andere vormen van artistieke expressie. In deze docu bestudeert Rhalib welke invloed dat heeft op hedendaagse dansers en kunstenaars met een Arabische achtergrond. Laten ze hun creatieve geest de vrije loop of gaan ze toch over tot zelfcensuur? Rhalib laat onder meer Chokri en Zouzou Ben Chikha van Action Zoo Humain en de Palestijns-Israëlische actrice Hiam Abbass (Succession) aan het woord en weeft het verhaal van zijn moeder doorheen hun getuigenissen.