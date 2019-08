'The Player', een aanklacht tegen de Hollywoodiaanse filmindustrie met een schitterende ensemblecast, inclusief cameo's.

Sorry, Quentin Tarantino, maar dé beste film over Hollywood van de laatste decennia blijft The Player (1992), waarin Robert Altman met sarcastisch genoegen de mythe van Tinseltown sloopt.

Griffin Mill (Tim Robbins), een arrogant kaderlid van een Hollywoodstudio, beslist welke pitches het potentieel hebben om het tot een film te schoppen. Van de 50.000 voorstellen die hij jaarlijks krijgt, geeft hij er uiteindelijk slechts een twaalftal het groene licht. En dan begint hij ansichtkaarten te krijgen van een anonieme scenarist die tevergeefs op een beloofd telefoontje heeft zitten wachten: 'Uit naam van alle schrijvers. Ik ga je vermoorden.' Mill vermoedt dat de man die hem de kaartjes stuurt David Kahane (Vincent D'Onofrio) is, zoekt contact met Kahane en vermoordt hem per ongeluk. De volgende dag ontvangt hij een fax van zijn stalker, die blijkbaar ook weet dat hij de verkeerde vermoord heeft. Mill krijgt twee rechercheurs (Whoopi Goldberg en Lyle Lovett) achter zich aan, begint een relatie met Kahanes allesbehalve rouwende minnares (Greta Scacchi) en zijn job wordt door een ambitieuze story executive (Peter Gallagher) bedreigd. And that's far from all, folks!

Een even hilarische als scherpzinnige dissectie van Hollywood.

Altman vond in Michael Tolkins gelijknamige roman (die de auteur zelf adapteerde) de perfecte blauwdruk voor zijn gifbrief aan het adres van de filmindustrie. The Player opent al meteen met een tour de force: een ononderbroken, aan Welles' Touch of Evil refererend shot van acht minuten. En daarna blijven de bravourestukjes elkaar gewoon opvolgen. Met een schitterende ensemblecast, inclusief cameo's van de keur van Hollywood (van Julie Roberts over Bruce Willis tot Burt Reynolds), en een slimme film-in-de-filmstructuur maakt Altman van deze thriller een briljante deconstructie van de praktijk van het filmmaken, een even hilarische als scherpzinnige dissectie van Hollywood.

De in 2006 overleden regisseur was zelf altijd een Hollywoodoutsider, bekend om zijn legendarische gevechten met studiobonzen. Hij zal er dus ook zijn slaap niet voor gelaten hebben dat hij zelfs voor dit meesterwerk geen Oscar gewonnen heeft. Zoals hij het zelf zei: 'Zij verkopen schoenen, ik maak handschoenen. We zitten niet in dezelfde business.'