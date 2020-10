Twee jaar geleden pakte Netflix uit met de horrorserie The Haunting of Hill House. Het tweede seizoen is zo mogelijk nog enger.

Twee jaar geleden pakte Netflix uit met The Haunting of Hill House, een horrorserie die - zo los als een harembroek - gebaseerd was op de gelijknamige klassieker van Shirley Jackson. Omdat de reeks zowel bij critici als publiek enorm in de smaak viel, kreeg bedenker/regisseur Mike Flanagan van de streamingzender de toestemming en het geld om van zijn geesteskind een anthologiereeks te maken. In het tweede seizoen richt hij zijn aandacht op het werk van literaire reus Henry James.

Voor de fans van James: de titel The Haunting of Bly Manor verwijst naar The Turn of the Screw (1898), zijn bekendste werk. Dat wil echter nog niet zeggen dat het hele seizoen op dat boek gebaseerd is, zoals her en der wordt beweerd. De individuele afleveringen die tot nu toe bekend zijn - The Great Good Place, The Pupil, The Jolly Corner - zijn immers stuk voor stuk genoemd naar een ander boek of kortverhaal van de schrijver. Dat doet vermoeden dat Flanagan zich ingelezen heeft en vervolgens een eigenzinnige potpourri van James' verhalen en thema's heeft gemaakt. Het uitgangspunt is wél dat van The Turn of the Screw: een gouvernante gaat met twee kinderen in een afgelegen landhuis wonen, waar precies meer tussen hemel en aarde is dan ze tot dan toe vermoedde.

(Omdat wij zelf paranormaal begaafd zijn, weten we precies wat u nu denkt: 'Dat is het uitgangspunt van élk horrorverhaal dat ooit geschreven werd.')

Voor de fans van Mike Flanagan: de Amerikaanse regisseur was eigenlijk alleen bekend bij echte horroradepten nadat hij in 2018 The Haunting of Hill House had ingeblikt. Door het succes van die reeks en de buzz die ontstond rond zijn film Dr. Sleep (2019), een sequel op Stanley Kubricks klassieker The Shining, kent intussen de hele wereld hem. Stephen King, die Kubricks verfilming van zijn boek maar niks vond, is fan. En Quentin Tarantino noemde The Haunting of Hill House 'met mijlen voorsprong mijn favoriete Netflix-serie'. Wij onthouden dat Flanagan in het herwerken van horrorverhalen uit het collectieve geheugen zijn eigen niche gevonden heeft. Hij doet dat verre van slecht.

Voor de fans van The Haunting of Hill House: zoals het een echte anthologiereeks betaamt, keren verschillende acteurs terug in een andere rol. Victoria Pedretti is dit keer de gouvernante van de kinderen, Henry Thomas (Elliott uit E.T.) hun oom. Het enige wat u nu nog moet weten, is dat The Haunting of Bly Manor nog enger is dan zijn voorganger - volgens Flanagan toch. Boe!

The Haunting of Bly Manor Vanaf vrijdag 9/10, Netflix

