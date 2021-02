In 'The Hate U Give' is een zwarte tiener getuige van hoe een politieagent haar jeugdvriend neerschiet.

De in 1996 vermoorde gangsta rapper Tupac Shakur had op zijn onderbuik een iconische Thug Life-tatoeage staan, een acroniem voor 'The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone.' Vrij vertaald: als we kinderen blijven opvoeden in een slechte omgeving, omringd door racisme, geweld en onderdrukking, dan zal de negatieve spiraal nooit doorbroken worden. 2Pacs boodschap is ook verwerkt in The Hate U Give, een verfilming van de gelijknamige jongerenroman van Angie Thomas waarin een zwarte tiener de enige getuige is van hoe een politieagent haar ongewapende jeugdv...

De in 1996 vermoorde gangsta rapper Tupac Shakur had op zijn onderbuik een iconische Thug Life-tatoeage staan, een acroniem voor 'The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone.' Vrij vertaald: als we kinderen blijven opvoeden in een slechte omgeving, omringd door racisme, geweld en onderdrukking, dan zal de negatieve spiraal nooit doorbroken worden. 2Pacs boodschap is ook verwerkt in The Hate U Give, een verfilming van de gelijknamige jongerenroman van Angie Thomas waarin een zwarte tiener de enige getuige is van hoe een politieagent haar ongewapende jeugdvriend neerschiet. Starr (Amandla Stenberg) is een zestienjarige scholiere uit Garden Heights, een arme, door drugs en kleine criminaliteit geteisterde wijk van een provinciestad in het zuiden van de VS. Samen met haar twee broertjes gaat ze naar een chique privéschool met voornamelijk witte rijkeluiskinderen omdat de lokale school 'een plek is waar je heen gaat om dronken, high, zwanger of vermoord te worden'. Dat manoeuvreren tussen twee werelden zorgt voor een vreemde spagaat en maakt dat er twee Starrs zijn: een authentieke zwarte tiener die slang praat met haar 'gettovrienden' en die thuis het tienpuntenprogramma van de Black Panthers ingepeperd krijgt, en een aangepaste versie van zichzelf die op school onhandig haar zwarte achtergrond probeert te verbergen, ook al vinden haar vriendjes zwarte muziek en straattaal cool. Starrs dubbelleven wordt overhoop gegooid wanneer ze er getuige van is hoe haar jeugdvriend Khalil (Algee Smith) bij een controle door een nerveuze witte politieman wordt doodgeschoten. Ze staat voor een moeilijke keuze: als getuige optreden om het onrecht aan te klagen of zwijgen, temeer omdat de lokale bendeleider King (Anthony Mackie), voor wie Khalil werkte, haar onder druk zet om niet te praten. Identiteitspolitiek, het institutionele racisme bij de politie, de gewelddadige gangcultuur of de kanker van illegale drugs: het zijn slechts enkele van de complexe thema's die aan bod komen in dit drama. Regisseur George Tillman Jr. en scenarist Audrey Wells verdienen lof voor de genuanceerde manier waarop ze die grimmige onderwerpen aankaarten. Soms kiest Tillman Jr., die met Notorious eerder een biopic over rapper The Notorious B.I.G. draaide, voor een wat te didactische of melodramatische aanpak, maar dat doet niets af van de intensiteit en het inzicht waarmee hij vertelt. Amandla Stenberg, die ook indruk maakte als de verwende dochter van een Parijse jazzclubeigenaar in de Netflixserie The Eddy, vertolkt met veel vuur de rol van Starr, een tiener die haar witte vriendje voor haar vader verbergt maar langzaam uit haar schulp kruipt en haar eigen stem vindt.