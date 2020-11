Een agent in een noodcentrale en een panikerende vrouw aan de lijn: meer had debutant Gustav Möller niet nodig om van The Guilty een zenuwslopende thriller te maken.

Nee, werken op de noodcentrale is niet de droomjob van de Kopenhaagse politieagent Asger Holm (Jakob Cedergren). Liever dan oproepen beantwoorden van nog maar een dronkenlap of over het ene of andere kleine vergrijp hangt hij op straat de held uit. Maar in afwachting van zijn rechtszaak - Asger heeft een negentienjarige doodgeschoten - is hij veroordeeld tot het beantwoorden van de binnenkomende noodoproepen.

Zijn avonddienst zit er bijna op wanneer hij gebeld wordt door de jonge Iben Østergård (Jessica Dinnage), die duidelijk in paniek is, ook al noemt ze hem 'schat'. Wanneer ze weigert de lijn vrij te maken realiseert Asger zich dat ze doet alsof ze met haar dochter belt, dat ze gekidnapt wordt en ergens te lande in een witte bestelwagen zit. Asger slaagt er echter niet in om zonder argwaan te wekken haar genoeg informatie te ontfutselen om meteen een patrouillewagen op haar af te sturen. Zo begint een race tegen de klok om de vrouw uit de handen van haar ontvoerder te redden.

Den skyldige, zoals de de film in het Deens het, was twee jaar geleden de publieksfavoriet op het filmfestival van Rotterdam. De camera verlaat nauwelijks Asgers gezicht en blijft de hele tijd in de meldkamer. Je hoort ook niet meer dan wat Asger over de telefoon hoort: de regen op het dak van het voertuig, de ruitenwissers of - later - een krakende parketvloer. Meer heeft regisseur Möller - hij draaide ondertussen ook twee afleveringen van de thrillerserie Follow the Money - niet nodig om de spanning op te bouwen. The Guilty is heus niet de eerste claustrofobische telefoonthriller - denk aan Phone Booth, Locke of Cellular - maar waar Möllers prent wel een buitenbeentje in is, is de enorme nadruk op de geluidsband.

The Guilty Vrijdag 20/11, 22.40, NPO 3

