Dit Hongaarse Holocaustdrama van regisseur László Nemes laat niemand onberoerd.

Zelfs Holocaustspecialist en documaker Claude Lanzmann (Shoah), een notoire kritische geest, sprak zich lovend uit over dit grensverleggende, verpletterende drama over de vernietigingskampen van de nazi's.

De Hongaarse regisseur László Nemes, een gewezen assistent van Béla Tarr, neemt de kijker mee naar het hart van de doodsfabriek in Auschwitz - de gaskamers en de verbrandingsoven - waar Sonderkommando Saul (Géza Röhrig) in een stapel lijken meent dat van zijn zoon te herkennen.

Terwijl hij in het kamp op zoek gaat naar een rabbi die de jongen een fatsoenlijke begrafenis kan geven, breekt er een opstand uit.

Het met een Oscar bekroonde Son of Saul laat je zintuiglijk ervaren wat het betekent om in een exterminatiekamp te zijn, al laat Nemes door zijn suggestieve aanpak ook veel over aan de verbeelding van de kijker.