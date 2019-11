Daniel Craig kruipt de in rol van de Britse 007-spion in de drieëntwintigste James Bond-film.

No Time To Die, de vijfentwintigste James Bond-film, zal vanaf april 2020 in de bioscoop te zien zijn. Hoofdrolspeler Daniel Craig heeft al laten weten dat het zijn laatste avontuur wordt als 007, maar in Skyfall - Bond nummer 23 - acteerde hij alweer heel overtuigend als de Britse superspion. In deze memorabele episode is niet de aanwezigheid van Javier Bardem als de geblondeerde slechterik Silva het meest opzienbarend, wel de onthullingen over Bonds verleden en zijn band met zijn bazin M (Judi Dench). Die sterke psychologische benadering, de stijlvolle regie en het vakmanschap van Sam Mendes en de verschijning van de originele Aston Martin DB5 maken van de meest succesvolle Bondfilm tot nu toe ook een van de beste.