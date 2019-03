Tv-tip: Sam Cooke was zoveel meer dan zomaar een nette zwarte jongen

In The Two Killings of Sam Cooke komt de vader van de moderne soul aan de beurt die in 1964 in een motel in Los Angeles werd doodgeschoten.

Door een speling van het lot werd het beschaafd swingende (What a)Wonderful World (1960) van Sam Cooke in de jaren tachtig opnieuw een hit. Grote kans dat u het nummer kent van het quizje Herexamen op de VRT, en dat het uw beeld gevormd heeft van Cooke als een nette zwarte jongen die met zijn engelenstem aaibare soul zong voor een blank publiek. In dat geval staan u drie dingen te doen:

1. Snor op Spotify Live at the Harlem Square Club, 1963 op, een plaat die pas in 1985 werd uitgebracht omdat platenmaatschappij RCA dacht dat ze het nette imago van hun ster bij de blanke platenkoper zou verbrodden. Deze in een snikhete club in Miami voor een uitsluitend zwart publiek opgenomen liveplaat was te rauw, te soulvol, te zwart. Cooke bootst in Chain Gang het geluid van Afro-Amerikaanse gevangenen na, bezingt als een volwassen man de liefde in It's Alright / For Sentimental Reasons en brengt de club tot voorbij het kookpunt in Bring It on Home to Me. Dit is een outsider voor de titel van beste liveplaat aller tijden en een van de redenen waarom de grote Otis Redding zo diep voor deze man boog.

2. Bekijk vandaag nog bovenvermelde documentaire om het échte belang van Cooke te ontdekken. Nadat hij de overstap van gospel naar soul gemaakt had en een ster geworden was, schoof hij begin jaren zestig op naar het hart van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hij weigerde op te treden in zalen waar blank en zwart van elkaar gescheiden waren. Hij richtte zijn eigen platenmaatschappij op omdat hij gezien had hoe zwarte artiesten steevast werden uitgebuit. Zijn vrienden waren Muhammad Ali, Malcolm X en American-footballspeler en activist Jim Brown. En voor hij op 11 december 1964 werd vermoord, had hij de burgerrechtenbeweging een onverwoestbaar lijflied geschonken: A Change Is Gonna Come. Het feit dat zijn legende als Afro-Amerikaans leider in de halve eeuw na zijn dood verloren is gegaan, is volgens The Two Killings of Sam Cooke de tweede moord op de zanger.

3. Draai tien keer na elkaar A Change Is Gonna Come. Vijf keer het origineel van Cooke, vijf keer de versie van Otis Redding. Zet er een hashtag voor en bedenk hoe actueel het lied nog is.