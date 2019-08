Een politiek gekleurd maar goed geacteerd portret van een controversieel heerschap.

In mei 2017 overleed Roger Ailes, de man die de belangrijkste speler in de Republikeinse Partij werd genoemd. Een politieke functie had hij nochtans nooit bekleed, al fungeerde hij wel als adviseur van de Republikeinse presidenten Nixon, Reagan en Bush Sr. en werkte hij mee aan de Trump-campagne.

Zijn grootste diensten aan de partij bewees Ailes bij Fox News, waarvan hij in 1996 aan het hoofd kwam. Hij was het die de zender een conservatieve, opiniërende koers liet varen, daarbij een vergeten deel van tv-kijkend Amerika bediende en met niet altijd even correcte berichtgeving het land verdeelde.

Voor de zevendelige miniserie The Loudest Voice bracht de sowieso al niet messcherpe Australische acteur Russell Crowe elke dag zes uur in de make-upkamer door, waar hem een fat suit, kaalkop en een aantal extra nekken werden aangemeten.

Naomi Watts, ook al een Aussie, speelt Gretchen Carlson, de Fox News-journaliste die in 2016 de kat de bel aanbond en Ailes beschuldigde van seksuele intimidatie. Toen steeds meer vrouwen Carlsons voorbeeld volgden, stapte Ailes op, waarna Fox News hem een gouden handdruk van veertig miljoen dollar toestopte. Verwacht een politiek gekleurd maar goed geacteerd portret van een controversieel heerschap.