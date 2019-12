Een Amerikaanse misdaadfilm met onherkenbare tieneridool Robert Pattinson in de hoofdrol.

Connie Nikas (een zo goed als onherkenbare Robert Pattinson) en zijn verstandelijk gehandicapte broer Nick (Benny Safdie, die de film samen met zijn broer Josh regisseerde) overvallen een bank in Queens, New York. Wanneer even later een rode verfbom ontploft in de tas met het gestolen geld, raken de twee in paniek. Ze slaan op de vlucht, maar Nick wordt gearresteerd.

Vanaf dat moment heeft Connie, een kleine, arrogante crimineel die in een volkswijk is opgegroeid, nog maar één doel voor ogen: hij wil zijn jongere broer zo snel mogelijk op vrije voeten krijgen. Hij begint aan een nachtelijke odyssee door New York om het geld voor de borgsom bij elkaar te sprokkelen, maar stapelt daarbij de blunders op.

Martin Scorsese, John Cassavetes, Abel Ferrara, Sidney Lumet, William Friedkin: de New Yorkse gebroeders Safdie misstaan niet in dit gezelschap, want net als voornoemde meesters weten ze in deze grauwe misdaadthriller spanning en grootstedelijke straatpoëzie te combineren met geweld.

Het grungeachtige hyperrealisme van hun eerdere films, zoals het junkie-epos Heaven Knows What, is nog aanwezig, maar krijgt hier een meer intense esthetiek. Dat voel je sterk in de cruciale scène waarin Connie samen met de zelfdestructieve Ray (Buddy Duress) in een aftands pretpark inbreekt om een verborgen fles lsd te stelen. De vintage seventies-synthesizersoundtrack van Oneohtrix Point Never (met onder meer een bijdrage van ouwe punkrocker Iggy Pop) draagt bij aan het frenetieke ritme.