Deze docureeks is sowieso verplichte kost omdat het hoog tijd is uw cursus punk nog eens af te stoffen - geef maar toe dat het alweer even geleden is.

Jesse James Miller deelt het verhaal op in vier delen. Hij begint met de eerste Amerikaanse golf met MC5 en The Stooges, die eindigt wanneer de Ramones in 1976 Engeland bezoeken. Dan is er de periode waar we allemaal aan denken bij de term 'punk'. Vervolgens duikt Miller in de Amerikaane hardcore van de vroege jaren tachtig (yes!) en ten slotte in de grunge (waarom?) en de Amerikaanse pretparkpunk genre The Offspring en Green Day van de late jaren negentig (WAAROM?). Kies zelf uw episodes, steek twee vingers uit naar de rest en vergeet vooral op YouTube niet naar de beelden te kijken van het panelgesprek waarmee de reeks werd aangekondigd. Johnny Rotten zet iedereen in de zeik, beledigt Henry Rollins (die alles op zijn iPhone opneemt om later aan zijn vrienden te laten horen) en krijgt het aan de stok met Marky Ramone, de enige van het gezelschap die duidelijk not amused is. 'Ik hield van de Ramones. Alleen vond ik Status Quo beter.'