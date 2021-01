Een innemende tragikomedie, bekroond in Rotterdam en op Sundance.

Thana (rol van de gewezen Thaise rockster Thaneth Warakulnukroh) is een ontgoochelde, bijna pensioengerechtigde architect uit Bangkok. Zijn huwelijk loopt voor geen meter en op het werk is hij al lang niet meer de sterarchitect die hij ooit was. En dan loopt hij op straat Pop Aye tegen het lijf, de verloren gewaande olifant ui...

Thana (rol van de gewezen Thaise rockster Thaneth Warakulnukroh) is een ontgoochelde, bijna pensioengerechtigde architect uit Bangkok. Zijn huwelijk loopt voor geen meter en op het werk is hij al lang niet meer de sterarchitect die hij ooit was. En dan loopt hij op straat Pop Aye tegen het lijf, de verloren gewaande olifant uit zijn kindertijd die nu als attractie voor toeristen wordt gebruikt. Thana begint aan een road trip met de majestueuze reus, dwars door Thailand, naar de boerderij waar ze samen zijn opgegroeid. De redenering van Thana: als hij zijn ontheemde olifant aan een thuis kan helpen, vindt hij misschien zelf een vorm van innerlijke rust terug. Natuurlijk blijven de ongewone zielsverwanten op hun tocht niet gespaard van ongelukken en ontmoeten ze talrijke kleurrijke personages, van overijverige politieagenten en een hippiezwerver tot een eenzame, transseksuele karaokezangeres. De in Singapore geboren regisseuse Kirsten Tan woont nu in New York, maar als twintiger leidde ze gedurende een paar jaar een nomadisch leven in Thailand. Daar haalde ze haar inspiratie voor Pop Aye. Tan is een uitgesproken fan van La strada, Federico Fellini's zwart-withommage aan de verschoppeling. Net zoals de maestro pakt Tan het in haar in zachte kleuren gefilmde fabel soms licht surrealistisch aan, en focust ze zowel op absurde, grappige of schrijnende situaties. Ze vertelt het verhaal ook fragmentarisch. Zo onderbreekt ze de road trip geregeld voor flashbacks over de betoverende kindertijd van Than, waarbij ze telkens meer aan het licht brengt over Thans bijzondere band met de olifant.