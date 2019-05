Geen plannen dit weekend? Nestel u in uw zetel en geniet van een vakkundig gemaakte Vlaamse noir met Peter Van den Begin in de hoofdrol.

'Wat is er erger: een junkie of een Waal? Een Waal, natuurlijk. Van een verslaving kun je nog afraken.'

Tot u spreekt Jan Verbeeck, een opvliegende en meedogenloze commissaris van de Antwerpse drugsbrigade die na 't Stad ook de rest van het land wil schoonvegen. Hij staat op het punt om de politie voor de politiek in te ruilen: hem is bij de komende verkiezingen de tweede plaats op de Kamerlijst beloofd door het extreemrechtse VPV. Om zijn ambities kracht bij te zetten heeft hij zelfs een boek geschreven, Wat er moet veranderen, een pleidooi voor een repressievere law and order-aanpak, op het fascistoïde af. Beschuldigingen van racisme wuift hij weg door te verwijzen naar Dries, zijn vertrouwenspersoon met Noord-Afrikaanse roots. Voordat hij afscheid neemt van zijn oude job wil Verbeeck nog één zaak oplossen, maar bij een inval in een drugslab in Charleroi duikt een spook uit het verleden op dat ervoor zorgt dat alles niet verloopt zoals gepland.

Het zal u niet verbazen dat Verbeeck geïnspireerd is op het verhaal van ex-commissaris Bart Debie, die veroordeeld werd voor het opstellen van valse pv's, slagen en verwondingen en aanzetten tot racisme. Hij raakte in Antwerpen verkozen voor het Vlaams Belang, maar is ondertussen ook al enige jaren uit die partij gezet. Meer dan 'geïnspireerd op' moet u daar echter niet achter zoeken. Regisseur Nabil Ben Yadir, die eerder Les barons draaide, wilde geen dossierfilm over politie en misdaad in de stedelijke jungle maken. Dit is een vakkundig gemaakte Vlaamse noir, vermengd met wat Grieks drama, die daarnaast losjes inzet op actuele thema's als populisme, integratie en het gevaar van extreemrechts.

U herkent in Verbeeck overigens de succulente tronie van Peter Van den Begin, de voorzitter van het VPV lijkt dan weer verdacht veel op Jan Decleir en verder mag u Adil El Arbi, Ruth Becquart, Soufiane Chilah, Bert Haelvoet en David Murgia verwachten. Ook niet mis: de verontrustende fotografie van Robrecht Heyvaert, cameraman van D'Ardennen en Patser.