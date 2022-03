Hoe gering onze kennis van het verleden van andere delen van de wereld is - zeker vanaf het moment dat we er als kolonisten zijn geweest - wordt in het nieuwe Apple TV+-drama Pachinko pijnlijk duidelijk.

'Ze leerden ons om zoals hen te eten en te praten, maar ze zullen ons nooit als hun gelijken zien', zegt een dronken Koreaanse visser in de eerste aflevering van het nieuwe Apple TV+-drama Pachinko. We bevinden ons in de jaren twintig van de vorige eeuw. Dik tien jaar eerder hebben de Japanners hun buurland Korea, dat dan nog één geheel vormde, geannexeerd. Op het einde van de episode wordt de visser door de bezetter gearresteerd en voor de ogen van zijn dorpsgenoten in elkaar getrapt. Getuige op de eerste rij is het jonge meisje Sunja, dat de spil wordt waaromheen deze wervelende familiekroniek zal draaien. Pachinko is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van de Zuid-Koreaans-Amerikaanse Min Jin Lee uit 2017. 'Pachinko' is ook de naam van een op onze flipperkast gelijkend gokspel, wist literatuurliefhebber en fan Barack Obama ons via Twitter te vertellen. De titel zegt iets over het lot van de mens, die ten prooi valt aan de willekeur van de geschiedenis. Migratie, racisme, macht en machteloosheid zijn ook de thema's van de reeks, maar de chronologische drieledigheid van het boek wordt vervangen door een wijdvertakte flashbackstructuur. Ze speelt zich enerzijds af in 1989, het jaar waarin de jonge zakenman Solomon Baek vanuit de States terugkeert naar zijn thuisland Japan - en zijn grootmoeder Sunja. Anderzijds volgen we het verhaal van zijn familie, dat vanaf de Japanse inval in Korea mondjesmaat richting '89 opschuift. Maar waarom is Sunja haar thuisland ontvlucht? In 1989 viel bij ons de Muur en overleed in het Verre Oosten keizer Hirohito, symbool van het Japanse imperialisme. Hoe gering onze kennis van het verleden van andere delen van de wereld is - zeker vanaf het moment dat we er als kolonisten zijn geweest - wordt in Pachinko pijnlijk duidelijk. Dat de manieren waarop naties en mensen elkaar de duvel aandoen in wezen overal hetzelfde zijn ook. Maar deze fraai geschreven, geregisseerde en geacteerde Amerikaanse (!) reeks, die allicht onder de westerse tv-prijzen zal worden bedolven, put zijn kracht in de eerste plaats uit de meeslepende familiesage die er het kloppend hart van uitmaakt. In de rol van de volwassen Sunja herkent u Oscarwinnares Youn Yuh-Jung (Minari).