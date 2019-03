Tv-tip: ontsnapt Alfre Woodard aan het stadsleven in 'Juanita'?

Alfre Woodard (12 Years a Slave, True Blood, The Practice) veroverde onlangs nog kijkersharten in het tweede seizoen van de Marvelreeks Luke Cage. Nu is de voor een Oscar en een karrenvracht Emmy's genomineerde Afro-Amerikaanse actrice ook te bewonderen op Netflix als het titelpersonage in Juanita, een vrouw wier seksuele fantasieën over acteur Blair Underwood - die haar in bloot bovenlijf streelt, terwijl zij in de zetel ligt te kirren - verstoord worden door haar rusteloze volwassen dochter en haar kleindochter. Ze springt dan maar op de eerste bus richting de bergen van Montana, weg van het kneuterige stadsleven. Zal ze haar mojo terugvinden in het toepasselijk genaamde gehucht Butte? Juanita is een feelgood-indiedrama uit de koker van regisseur Clark Johnson, op wiens conto niet alleen afleveringen van Homeland en The Wire staan, maar ook middelmatige thrillers als The Sentinel en S.W.A.T. Kan dus nog alle kanten op.

Juanita Vrijdag 8/3, Netflix