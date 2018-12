Tv-tip: 'My Brilliant Friend', de serie naar het epos van Elena Ferrante

Het was lang gissen naar wie precies schuilging achter het pseudoniem Elena Ferrante - was het een vrouwelijke vertaler uit Rome of toch een man? Toen vorig jaar de Italiaanse auteur Domenico Starnone werd 'ontmaskerd' als de bestsellerschrijver, hield die evenwel de lippen stijf op elkaar. Wie Ferrante ook is, het maakt niet uit. Feit is dat haar/zijn ruim 1700 bladzijden tellende vierluik over de levenslange vriendschap en rivaliteit tussen twee Napolitaanse vrouwen wereldwijd miljoenen lezers opzadelde met een acuut geval van Ferrantekoorts.

De Amerikaanse kabelzender HBO stortte zich maar wat graag op dat Italiaanse buffet en verfilmde, in coproductie met de Italiaanse publieke omroep RAI, het eerste luik, De geniale vriendin. In het Italiaans, zowaar, en deels in sappig Napolitaans dialect. Als we mogen afgaan op de overwegend laaiende recensies na de première op het festival van Venetië doet de serie geen afbreuk aan het literaire werk.

De Romein Saverio Costanzo mocht het epos in 32 afleveringen gieten, acht per boek. Costanzo werd uitgekozen door Ferranto zelf, op basis van zijn verfilming van De eenzaamheid van de priemgetallen en zijn succesvolle Italiaanse versie van In Treatment. Maar de ongrijpbare auteur bleef zich met de productie bemoeien, al verliep het contact vanzelfsprekend per e-mail. 'Ik beschik niet over de techniek om een scenario te schrijven, maar ik kon wel mijn bedenkingen doorsturen', verklapte ze/hij vorig jaar aan The New York Times.

Het verhaal is even simpel als ambitieus: zestig jaar Italië, gezien door de ogen van twee vrouwen. In de eerste twee afleveringen ziet u hoe Lenu Greco en Lila Cerullo in de jaren vijftig opgroeien in een door mannen gedomineerde volkswijk aan de rand van Napels, waar huiselijk geweld, vetes, seksisme en uitbuiting aan de orde van de dag zijn en niet alleen mannen maar ook vrouwen rake klappen krijgen - niet zelden van andere vrouwen. De twee groeien gaandeweg uit elkaar en komen later weer samen wanneer een van hen spoorloos verdwenen blijkt.

Heel opmerkelijk: Elisa Del Genio en Ludovica Nasti, die de vriendinnen in hun jongste verschijningsvorm spelen, hadden geen enkele acteerervaring, en werden geselecteerd uit liefst negenduizend meisjes uit de regio.

Het tweede seizoen is intussen al goedgekeurd. De adaptaties van de drie overige delen - De nieuwe achternaam, Wie vlucht en wie blijft en Het verhaal van het verloren kind - zijn in een vergevorderd stadium.