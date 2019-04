De Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel gaat in het nieuwe Canvas-programma in gesprek met millennials.

Volgens de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel is er een leemte in het maatschappelijke debat. Daarom gaat hij in dit vijfdelige discussieprogramma als een moderne Socrates met millennials in gesprek om hen de klassieke kunst van het luisteren en argumenteren bij te brengen. Doel: eigentijdse dilemma's onder de loep nemen. Vorig seizoen zonderde hij zich samen met zijn gesprekspartners af in het Griekse heiligdom Amphiareion in Oporus, de bakermat van de democratie en westerse filosofie. Samen behandelden ze er thema's als immigratie en privacy. Nu mengt Sandel zich met zijn jonge denktank tussen de Nederlandse forenzen in het treinstation van Haarlem en gaat er dieper in op topics als populisme en marktdenken.